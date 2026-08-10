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कोटा में समय से पहले एक साथ जन्मे ट्रिपलेट, 12 दिनों के बाद किया गया डिस्चार्ज

जेके लोन अस्पताल में तीनों नवजात के साथ उपचार करने वाले डॉक्टर ( ETV Bharat Kota )

कोटा : कोटा की रहने वाली एक गर्भवती ने एक साथ तीन बेटों को जन्म दिया है. यह ट्रिपलेट डिलीवरी जेके लोन अस्पताल में 29 जुलाई को की गई थी. इसके बाद तीनों बच्चे गंभीर स्थिति में आईसीयू में भर्ती थे. उनका वजन भी कम था. करीब 12 दिन जेके लोन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया हैं. यह तीनों नवजात मेल हैं. पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने उनकी नियोनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट (NICU) में केयर की. जेके लोन अस्पताल में शिशु रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पंकज सिंघल ने बताया कि 29 जुलाई को कोटा की रहने वाली रुखसार के प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी. उसकी डिलीवरी 33 सप्ताह यानी सातवें महीने में ही हो गई थी. चिकित्सकों ने पहले सोनोग्राफी में ही उसके एक से ज्यादा बच्चों के होने की जानकारी दी थी, इसीलिए उसके सी सेक्शन (सिजेरियन) डिलीवरी करवाई गई थी. सामान्य नवजात से आधे वजन के थे : इस डिलीवरी में उसने तीन नवजात को जन्म दिया. तीनों का वजन 1.6 किलोग्राम, 1.5 और 1.3 किलोग्राम था. तीनों बच्चे सामान्य नवजात से आधे वजन के आसपास थे. इन नवजात बच्चों को पैदा होते ही सांस लेने की तकलीफ शुरू हो गई थी. ऐसे में इन्हें शिशु रोग विभाग के चिकित्सकों ने तत्काल एनआईसीयू में शिफ्ट कर दिया था, जहां पर उनका 12 दिन तक उपचार चला है. पढ़ें. बाड़मेर अस्पताल में गूंजी किलकारियां, महिला ने एक साथ तीन बच्चों को दिया जन्म