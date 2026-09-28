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दिल्ली-NCR में समय से पहले ठंड ने दी दस्तक, जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम

बदलने लगा दिल्ली का मौसम ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: दिल्ली में रविवार को भी न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है, जिससे रात काफी ठंडी रही. दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है. वहीं शनिवार को मौसम में आए बदलाव और वर्षा का असर रविवार को भी देखने को मिला. इसी का परिणाम था कि रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री कम रहा. वहीं, अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम है.

इससे राजधानी में दिन के समय भी मौसम सामान्य की तुलना में ठंडा रहा. हवा में नमी का स्तर 63 से 100 प्रतिशत रहा. आज के मौसम का हाल