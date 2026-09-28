दिल्ली-NCR में समय से पहले ठंड ने दी दस्तक, जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम
विभाग के अनुसार दिल्ली में आज सोमवार को आसमान में हल्के बादल छाये रह सकते हैं, लेकिन दिन में धूप भी रहेगी.
Published : September 28, 2026 at 8:33 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में रविवार को भी न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है, जिससे रात काफी ठंडी रही. दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है. वहीं शनिवार को मौसम में आए बदलाव और वर्षा का असर रविवार को भी देखने को मिला. इसी का परिणाम था कि रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री कम रहा. वहीं, अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम है.
इससे राजधानी में दिन के समय भी मौसम सामान्य की तुलना में ठंडा रहा. हवा में नमी का स्तर 63 से 100 प्रतिशत रहा.
आज के मौसम का हाल
विभाग के अनुसार दिल्ली में आज सोमवार को आसमान में हल्के बादल छाये रह सकते हैं, लेकिन दिन में धूप भी रहेगी. आज सोमवार को अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री के बीच रहेगा. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, इस दौरान उत्तर-पश्चिमी हवाएं 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी. विभाग का अनुमान है कि इस पूरे हफ्ते मौसम ऐसा ही शुष्क बना रहेगा, लेकिन रात में मौसम ठंडा रहने वाला है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 51 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 58, गुरुग्राम में 63, गाजियाबाद में 65, ग्रेटर नोएडा में 62 और नोएडा में 68 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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