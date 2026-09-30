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दिल्ली-NCR में बड़ी ठंड, प्रदूषण में भी हुआ इजाफा, जानें बारिश को लेकर IMD का नया अपडेट

मौसम विभाग का अनुमान है कि 5 अक्टूबर तक मौसम ऐसा ही शुष्क बना रहेगा.

दिल्ली-NCR में बड़ी ठंड
दिल्ली-NCR में बड़ी ठंड (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 30, 2026 at 7:41 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में कुछ समय से मौसम ठंडा बना हुआ है. जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है, लेकिन ये जल्द ही खत्म होने वाला है. कल मंगलवार को दिल्ली में 3.7 डिग्री की वृद्धि के साथ अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री दर्ज किया गया और ये सामान्य औसत से 2.3 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री दर्ज किया गया, जोकि औसत से 2.3 कम रहा.

राजधानी के मयूर विहार में सबसे कम 30.0 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.

आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज बुधवार को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच रहेगा. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, इस दौरान उत्तर-पश्चिमी हवाएं 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी.

मौसम विभाग का अनुमान है कि 5 अक्टूबर तक मौसम ऐसा ही शुष्क बना रहेगा, लेकिन रात में तापमान में गिरावट से ठंडी थोड़ी बढ़ेगी. आने वाले दिनों में राजधानी का मौसम फिर से गर्म होने की संभावना है और दिन के समय धूप खिली रहेगी और मौसम शुष्क बना रहेगा.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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