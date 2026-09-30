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दिल्ली-NCR में बड़ी ठंड, प्रदूषण में भी हुआ इजाफा, जानें बारिश को लेकर IMD का नया अपडेट

दिल्ली-NCR में बड़ी ठंड ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में कुछ समय से मौसम ठंडा बना हुआ है. जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है, लेकिन ये जल्द ही खत्म होने वाला है. कल मंगलवार को दिल्ली में 3.7 डिग्री की वृद्धि के साथ अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री दर्ज किया गया और ये सामान्य औसत से 2.3 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री दर्ज किया गया, जोकि औसत से 2.3 कम रहा.

राजधानी के मयूर विहार में सबसे कम 30.0 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज बुधवार को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच रहेगा. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, इस दौरान उत्तर-पश्चिमी हवाएं 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी.