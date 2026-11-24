SGPGI के डाॅक्टरों ने बिना सर्जरी के दिल से निकाला 5 सेमी का टुकड़ा, मासूम को मिला नया जीवन
संस्थान के निदेशक ने कहा कि इस तरह की जटिल प्रक्रियाएं उन्नत नवजात एवं हृदय देखभाल के क्षेत्र में संस्थान की विशेषज्ञता को दर्शाती हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 7:09 PM IST
लखनऊ : संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) के डॉक्टरों ने समय से पहले जन्मी एक नवजात बच्ची के दिल में पहुंच चुके पीआइसीसी (पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर) लाइन के करीब पांच सेंटीमीटर लंबे टूटे टुकड़े को बिना बड़ी सर्जरी के निकाल कर नया जीवन दिया है. खास बात यह है कि इस दौरान डॉक्टरों ने विशेष कैथेटर तकनीक और एक्स-रे की मदद से इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. इलाज के बाद बच्ची की हालत में सुधार होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी है.
मिली जानकारी के अनुसार, बच्ची का जन्म गर्भावस्था के 31 सप्ताह और तीन दिन में हुआ था. जन्म के समय उसका वजन महज 1225 ग्राम था. उसे सांस लेने में परेशानी के चलते वेंटिलेटर और विशेष नवजात देखभाल की जरूरत पड़ी. बाद में उसे पीजीआई के नवजात गहन चिकित्सा इकाई (नियोनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट) में भर्ती कराया गया. इस दौरान बच्ची को सेप्सिस और मेनिनजाइटिस भी हुआ. लंबे समय तक नसों के जरिए एंटीबायोटिक देने के लिए उसकी पीआइसीसी लाइन डाली गई थी.
जीवन के 26वें दिन बच्ची को अचानक सांस लेने में परेशानी होने लगी. नवजात रोग विशेषज्ञों ने तत्काल इकोकार्डियोग्राफी जांच की. इसमें हृदय के दाएं आलिंद (राइट एट्रियम) में पीआइसीसी लाइन का टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दिया. लाइन निकालने पर पता चला कि उसका करीब पांच सेंटीमीटर हिस्सा गायब है और टूटकर दिल तक पहुंच गया है. हृदय में इस तरह कैथेटर का टुकड़ा मौजूद रहने से दिल की धड़कन अनियमित होने, खून का थक्का जमने और हृदय को नुकसान पहुंचने का खतरा था. इसे देखते हुए नवजात रोग विशेषज्ञों और हृदय रोग विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने तत्काल इसे निकालने का फैसला किया.
डॉक्टरों ने बच्ची को कैथेटराइजेशन लैब में ले जाकर दाहिनी जांघ की नस के रास्ते विशेष उपकरण (स्नेर) को हृदय तक पहुंचाया. लगातार एक्स-रे निगरानी के बीच टूटे हुए टुकड़े को पकड़कर बाहर निकाल लिया गया. करीब पांच सेंटीमीटर लंबे इस टुकड़े को निकालने की पूरी प्रक्रिया बिना किसी जटिलता के सफल रही. इसके बाद बच्ची की सेहत में सुधार हुआ. धीरे-धीरे उसे सांस लेने की अतिरिक्त सहायता से मुक्त कर दिया गया. उसके सभी महत्वपूर्ण शारीरिक संकेत सामान्य रहे. वह दूध पीने लगी और उसका वजन भी बढ़ने लगा. स्वस्थ होने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.
इस जटिल उपचार में नवजात रोग विशेषज्ञों की टीम में डॉ. आरके श्वेताभ, डॉ. शिवेंद्र, डॉ. अनीता सिंह, डॉ. आकांक्षा वर्मा और डॉ. फौज़िया फरहत शामिल रहे. टीम ने विभागाध्यक्ष डॉ. कीर्ति एम. नारंजे के मार्गदर्शन में काम किया. वहीं, हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम का नेतृत्व डॉ. अंकित साहू और प्रो. आदित्य कपूर ने किया. टीम में सीनियर रेजीडेंट डॉ. अमित भी शामिल रहे. संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रो. आरके धीमन ने दोनों टीमों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह की जटिल प्रक्रियाएं उन्नत नवजात एवं हृदय देखभाल के क्षेत्र में संस्थान की विशेषज्ञता को दर्शाती हैं.
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