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SGPGI के डाॅक्टरों ने बिना सर्जरी के दिल से निकाला 5 सेमी का टुकड़ा, मासूम को मिला नया जीवन

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) के डॉक्टरों ने समय से पहले जन्मी एक नवजात बच्ची के दिल में पहुंच चुके पीआइसीसी (पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर) लाइन के करीब पांच सेंटीमीटर लंबे टूटे टुकड़े को बिना बड़ी सर्जरी के निकाल कर नया जीवन दिया है. खास बात यह है कि इस दौरान डॉक्टरों ने विशेष कैथेटर तकनीक और एक्स-रे की मदद से इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. इलाज के बाद बच्ची की हालत में सुधार होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी है.







मिली जानकारी के अनुसार, बच्ची का जन्म गर्भावस्था के 31 सप्ताह और तीन दिन में हुआ था. जन्म के समय उसका वजन महज 1225 ग्राम था. उसे सांस लेने में परेशानी के चलते वेंटिलेटर और विशेष नवजात देखभाल की जरूरत पड़ी. बाद में उसे पीजीआई के नवजात गहन चिकित्सा इकाई (नियोनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट) में भर्ती कराया गया. इस दौरान बच्ची को सेप्सिस और मेनिनजाइटिस भी हुआ. लंबे समय तक नसों के जरिए एंटीबायोटिक देने के लिए उसकी पीआइसीसी लाइन डाली गई थी.