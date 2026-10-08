वृंदावन केली कुंज आश्रम अचानक पहुंचे प्रेमानंद महाराज; 10 मिनट रुके, यमुना नदी नए आश्रम के लिए हुए रवाना
प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए सड़क के दोनों तरफ अनुयाइयों की भीड़ लगी हुई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 5:09 PM IST
मथुरा : 25 सितंबर को शिष्य रसिक दुलारी की मौत के बाद गुरुवार को अचानक एकांत प्रवास छोड़कर वृंदावन स्थित श्री हित केली कुंज आश्रम पहुंचे. संत प्रेमानंद महाराज सुबह करीब पांच बजे अपने आश्रम पहुंचे और अपने पदाधिकारी सेवायतों के साथ बैठक की और 10 मिनट के बाद वापस रवाना हो गए.
संत प्रेमानंद महाराज गुरुवार को वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित श्री हित केली कुंज आश्रम गुरुवार की सुबह अचानक अपने आश्रम पहुंचे. भक्तों को दिए दर्शन और आश्रम में अपने पदाधिकारी सेवायत के साथ बैठक की. करीब 10 मिनट के बाद वापस यमुना नदी नए आश्रम के लिए रवाना हो गए. प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए सड़क के दोनों तरफ अनुयाइयों की भीड़ लगी हुई थी.
25 सितंबर को शिष्य की हुई थी मौत : वृंदावन के प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम के पीछे बनी सोसाइटी की चौथी मंजिल से उनके शिष्य रसिक दुलारी उर्फ दीपक (25) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. बताया गया कि मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी रसिक दुलारी ने 25 सितंबर को श्री गुरु कृपा सोसाइटी अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी.
पुलिस की मौजूदगी में 26 सितंबर को शव का पोस्टमार्टम पैनल और वीडियोग्राफी की निगरानी में कराया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर सात गंभीर चोटों के निशानों की पुष्टि हुई थी. घटना से आक्रोशित ब्रज के साधु-संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की गुहार लगाई थी.
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