ETV Bharat / state

वृंदावन केली कुंज आश्रम अचानक पहुंचे प्रेमानंद महाराज; 10 मिनट रुके, यमुना नदी नए आश्रम के लिए हुए रवाना

Etv Bharat ( Etv Bharat )

मथुरा : 25 सितंबर को शिष्य रसिक दुलारी की मौत के बाद गुरुवार को अचानक एकांत प्रवास छोड़कर वृंदावन स्थित श्री हित केली कुंज आश्रम पहुंचे. संत प्रेमानंद महाराज सुबह करीब पांच बजे अपने आश्रम पहुंचे और अपने पदाधिकारी सेवायतों के साथ बैठक की और 10 मिनट के बाद वापस रवाना हो गए.

संत प्रेमानंद महाराज गुरुवार को वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित श्री हित केली कुंज आश्रम गुरुवार की सुबह अचानक अपने आश्रम पहुंचे. भक्तों को दिए दर्शन और आश्रम में अपने पदाधिकारी सेवायत के साथ बैठक की. करीब 10 मिनट के बाद वापस यमुना नदी नए आश्रम के लिए रवाना हो गए. प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए सड़क के दोनों तरफ अनुयाइयों की भीड़ लगी हुई थी.