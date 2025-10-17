वृंदावन में पदयात्रा पर निकले प्रेमानंद महाराज, 200 मीटर तक पैदल चले, भक्तों ने लगाए राधे-राधे के जयकारे
मथुरा : आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य धीरे-धीरे ठीक होने लगा है. शुक्रवार सुबह प्रेमानंद महाराज वृंदावन में पदयात्रा पर निकले. श्री हित राधा केली कुंज आश्रम से परिक्रमा मार्ग पर 200 मीटर तक पैदल चले. इसके बाद गाड़ी में बैठकर अपने आवास के लिए निकल गए. इस दौरान दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. भक्तों ने राधे-राधे के जयकारे लगाए.
पिछले 15 दिनों से संत प्रेमानंद महाराज बीमार चल रहे थे. इस कारण पदयात्रा को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया था. अब धीरे-धीरे प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है. प्रेमानंद जी महाराज शुक्रवार को अपने आश्रम 'राधा केली कुंज' से बाहर निकले.
200 मीटर तक की पैदल यात्रा : उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए और परिक्रमा मार्ग में लगभग 200 मीटर तक पैदल यात्रा की. इस पदयात्रा के बाद महाराज जी कार में बैठकर वापस राधा केली कुंज पहुंचे. उनके मीडिया प्रभारी ने बताया कि महाराज जी राधा केली कुंज में ही विश्राम कर रहे हैं और स्वस्थ हैं.
एक हफ्ते में तीन बार डायलिसिस हो रही : संत प्रेमानंद महाराज को 2006 में पेट की बीमारी होने के कारण दोनों किडनी खराब हो गई थी. उसके बाद बेहतर इलाज कराया गया, लेकिन किडनी ठीक नहीं हो सकी. पिछले कई सालों से डायलिसिस चल रहा है. आश्रम के कर्मचारियों ने बताया कि महाराज जी की एक हफ्ते में तीन बार डायलिसिस की जाती है.
सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर : संत प्रेमानंद महाराज का प्रवचन सुनने और आशीर्वाद लेने के लिए स्थानीय जनमानस से लेकर बड़े-बड़े नेता आश्रम पहुंचते हैं. अभी हाल के दिनों में ही भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ आश्रम पहुंचे थे. इसके बाद अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा के साथ पहुंचीं थीं. आश्रम से पदयात्रा निकालते समय रोड के दोनों तरफ श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रेमानंद महाराज को लाखों लोग फॉलो करते हैं.
