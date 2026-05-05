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काशी के तुलसी घाट पर गदा फेरते नजर आए श्यामा शरण बाबा, बोले- यहां महसूस होती गुरु प्रेमानंद की मौजूदगी

दरअसल, श्यामा शरण बाबा, प्रेमानंद महाराज के भतीजे भी हैं. दोनों संतों का जन्म एक ही परिवार में हुआ है. श्यामा शरण महाराज अपने घर में बचपन से प्रेमानंद महाराज के बारे में सुनकर बड़े हुए, यहीं से उनको प्रेरणा मिली थी, जिसके बाद उन्होंने प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ली और उनके शिष्य बनकर साथ रहने लगे. श्यामा शरण बाबा को भी लोग काफी पसंद करते हैं और उनसे सीख लेते हैं.

वाराणसी : प्रेमानंद महाराज के प्रिय शिष्य श्यामा शरण बाबा अपने शिष्यों के साथ काशी पधारे हैं. बाबा ने काशी के विभिन्न घाटों का भ्रमण किया और मां गंगा के पावन तट पर बैठकर गहन ध्यान लगाया. इस दौरान वहां उपस्थित अन्य संतों ने भी बाबा से मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. उसके बाद बाबा तुलसी घाट भी पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय पहलवानों से मुलाकात की और पारंपरिक रूप से गदा भी फेरी. श्यामा शरण बाबा, प्रेमानंद महाराज के उन समर्पित शिष्यों में हैं, जो सदैव उनकी सेवा और भक्ति में समर्पित रहते हैं.



काशी में होती है गुरु की उपस्थिति की अनुभूति

तुलसी घाट पहुंचे श्यामा शरण बाबा ने बताया कि उनके गुरु प्रेमानंद महाराज इसी क्षेत्र में बैठकर साधना किया करते थे. वर्षों का जीवन उन्होंने काशी में ही बिताया है. काशी की भूमि मेरे लिए बहुत ही पवित्र है और यहां आकर मुझे अपने गुरु की उपस्थिति का अनुभव होता है. उसके बाद श्यामा शरण बाबा ने तुलसी घाट पर पहलवानों से बातचीत की और पारंपरिक रूप से गदा फेरी. वहां मौजूद लोगों ने संतों का यह कौशल भी देखा. साथ ही उनका आशीर्वाद लिया.



प्रेमानंद महाराज के 5 शिष्य हैं चर्चित

संत प्रेमानंद महाराज के शिष्यों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन उनमें से पांच शिष्य ऐसे हैं, जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और उनके साथ ही रहते हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें 'पांडव' का भी नाम दिया गया है. उन्हीं में से एक शिष्य श्यामा शरण बाबा हैं. ये सभी शिष्य प्रेमानंद महाराज की सेवा और भक्ति के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं. साथ ही प्रेमानंद जी से मिलने आने वाले श्रद्धालुओं से उनका परिचय कराना और उनके लिए व्यवस्थाओं में भी हमेशा आगे रहते हैं.



युवा पीढ़ी को दे रहे मार्गदर्शन

प्रेमानंद महाराज दार्शनिक संत के रूप में प्रसिद्ध हैं. वे इस बात पर हमेशा जोर देते हैं कि सदाचार, सेवा और भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है. ईश्वर का नाम और उनकी भक्ति ही जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर है. सांसारिक सुख अस्थाई है. प्रेमानंद महाराज आज के दौर के उन संतों में से हैं, जिन्होंने भक्ति, प्रेम और संस्कार की परंपरा को जीवित रखा है और आज की पीढ़ी को मार्गदर्शन दे रहे हैं.

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