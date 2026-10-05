प्रेमानंद महाराज के शिष्य से जुड़ा एक और CCTV आया सामने, सिटी एसपी ने दिए जांच के आदेश
प्रेमानंद महाराज के शिष्य का एक और वीडियो आया सामने
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 5:18 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 5:26 PM IST
मथुरा: वृंदावन के प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी उर्फ दीपक कुमार के आत्महत्या मामले में नया खुलासा हुआ है. सुसाइड से पहले का एक दूसरा वीडियो सामने आया है. जिसके बाद से मामले पर एक बार फिर कयासों का दौर शुरू हो गया है. दरअसल 25 सितंबर को आश्रम के पीछे अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी. हादसे के बाद से रसिक दुलारी का वीडियो एक-एक करके सामने आने लगा है. पुलिस मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी है कि आखिरकार मौत की वजह क्या रही.
25 सितंबर की घटना
संत प्रेमानंद महाराज की गिनती हाल के दिनों में बड़े संत के रूप में होने लगी है. उनके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक पर लाखों फॉलोअर है. ऐसे में उनके एक शिष्य की ओर से उठाए गए कदम की चर्चा भी हर ओर हो रही है. रसिक दुलारी मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले थे. उनकी उम्र 25 वर्ष थी. 2 वर्ष पूर्व प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए वृंदावन पहुंचे और उनकी राधा के प्रति भक्ति को देखकर उनसे दीक्षा ग्रहण की. दीपक ने अपने परिजनों को छोड़ दिया और आश्रम में ही रहने लगे थे.
घटना का अब तीसरा वीडियो आया सामने
घटना का दूसरा वीडियो 27 सितंबर को सामने आया था. सोमवार को तीसरा वीडियो सीसीटीवी जारी हुआ है. जिसमें नजर आ रहा है कि, घटना का आश्रम के पीछे अपार्टमेंट सोसाइटी की चौथी मंजिल पर सीढ़ियों से चढ़कर चौथी मंजिल पर जा रहे हैं. वहीं उन्होंने शरीर पर एक गमछा और सफेद कलर की धोती पहने हुए हैं लेकिन धोती खून से लथपथ है. 15 सीढ़ियां चढ़ने के बाद चौथी मंजिल पर पहुंचे.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान
रसिक दुलारी उर्फ दीपक की मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी और पैनल के साथ कराया गया. रिपोर्ट में शरीर पर सात जगह चोट के निशान की पुष्टि हुई है. प्राइवेट पार्ट में भी नुकसान पहुंचाया गया. पुलिस इस प्रकरण में गहराई से जांच कर रही है. अब तक आश्रम में रह रहे संतों से पूछताछ की जा रही है. कुल मिलाकर अब तक 25 लोगों से पूछताछ हो चुकी है. लेकिन बावजूद इसके अभी तक पुलिस रसिक दुलारी की मौत किस कारण हुई गुत्थी नहीं सुलझा पाई है.
आश्रम में पसरा सन्नाटा
रसिक दुलारी के निधन के बाद से ही श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पर सन्नाटा पसरा हुआ है. कुछ श्रद्धालु ही आश्रम में प्रेमानंद महाराज के दर्शनों की जानकारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि 15 जुलाई से संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा स्थगित है. प्रेमानंद महाराज फिलहाल एकांतवास बेलवान मंदिर के पास रह रहे हैं.
वीडियो की जांच की जा रही
एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया 25 सितंबर को संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी जिन्होंने दो वर्ष पूर्व उनसे दीक्षा ग्रहण की उन्होंने चौथी मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली. इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है. अब तक आश्रम के कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है. बयान अलग-अलग दर्ज किए गए हैं. जल्द ही मामले को सुलझा दिया जाएगा. सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो रसिक दुलारी की मौत से पहले का सामने आया है मामले की जांच की जा रही है.
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