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प्रेमानंद महाराज के शिष्य से जुड़ा एक और CCTV आया सामने, सिटी एसपी ने दिए जांच के आदेश

रसिक दुलारी का नया वीडियो आया सामने ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: वृंदावन के प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी उर्फ दीपक कुमार के आत्महत्या मामले में नया खुलासा हुआ है. सुसाइड से पहले का एक दूसरा वीडियो सामने आया है. जिसके बाद से मामले पर एक बार फिर कयासों का दौर शुरू हो गया है. दरअसल 25 सितंबर को आश्रम के पीछे अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी. हादसे के बाद से रसिक दुलारी का वीडियो एक-एक करके सामने आने लगा है. पुलिस मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी है कि आखिरकार मौत की वजह क्या रही.