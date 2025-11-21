ETV Bharat / state

कानपुर का वांटेड गोंडा से गिरफ्तार, 40 साल से चल था फरार, कोर्ट से सजा मिलने के बाद जमानत पर आया था बाहर

कानपुर : हत्या के मामले में 40 साल से फरार चल रहे दोषी को पुलिस ने गोंडा से गिरफ्तार किया है. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आरोपी फरार हो गया था और गोंडा में परिवार के साथ नाम बदलकर रह रहा था. पुलिस की विशेष टीम ने गुप्त सूचना और गहन छानबीन करने के बाद आरोपी को गोंडा से पकड़ा है. डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने इस बड़ी सफलता पर पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है.

पुलिस के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले प्रेम कुमार उर्फ पप्पू ने 22 नवंबर 1982 को फीलखाना थाना क्षेत्र में एक पुरानी रंजिश के चलते बम मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी. प्रेम कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गया था. मामले में प्रेम कुमार समेत चार दोषियों को 20 साल की सेशन कोर्ट से सजा हुई थी. दोषियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1985 में अपील दायर की.

प्रेम सहित चार दोषियों को हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था. जमानत मिलने के बाद तीन दोषी तो कोर्ट में हाजिर हो रहे थे, लेकिन प्रेम कुमार फरार हो गया. कानपुर छोड़कर अपने गोंडा स्थित आवास पर रहने लगा था. वह दोबारा कानपुर नहीं लौटा. मामला कोर्ट में विचारधीन होने के कारण गिरफ्तारी के लिए पुलिस को नोटिस भी भेजे जा रहे थे.

हाईकोर्ट से लगातार वारंट और सम्मन जारी हो रहे थे. बीते दिनों हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए प्रेम कुमार को जल्द से जल्द कोर्ट में हाजिर करने के निर्देश दिए. इसपर कानपुर पुलिस एक्टिव हुई और एक टीम का गठन किया गया. वारंटी का पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड न होने के चलते वह पुलिस के हत्थे नहीं लग रहा था. इलाके के कई लोगों से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि प्रेम प्रकाश परिवार के साथ अपने पैतृक गांव गोंडा जिले में रह रहा है.