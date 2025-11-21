ETV Bharat / state

कानपुर का वांटेड गोंडा से गिरफ्तार, 40 साल से चल था फरार, कोर्ट से सजा मिलने के बाद जमानत पर आया था बाहर

जमानत मिलने के बाद दोषी फरार हो गया. गोंडा में नाम बदलकर परिवार के साथ रह रहा था. खेती-किसानी कर रहा था.

पुलिस ने दोषी को 40 साल बाद किया गिरफ्तार.
पुलिस ने दोषी को 40 साल बाद किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Kanpur Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 7:03 PM IST

3 Min Read
कानपुर : हत्या के मामले में 40 साल से फरार चल रहे दोषी को पुलिस ने गोंडा से गिरफ्तार किया है. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आरोपी फरार हो गया था और गोंडा में परिवार के साथ नाम बदलकर रह रहा था. पुलिस की विशेष टीम ने गुप्त सूचना और गहन छानबीन करने के बाद आरोपी को गोंडा से पकड़ा है. डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने इस बड़ी सफलता पर पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है.

पुलिस के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले प्रेम कुमार उर्फ पप्पू ने 22 नवंबर 1982 को फीलखाना थाना क्षेत्र में एक पुरानी रंजिश के चलते बम मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी. प्रेम कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गया था. मामले में प्रेम कुमार समेत चार दोषियों को 20 साल की सेशन कोर्ट से सजा हुई थी. दोषियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1985 में अपील दायर की.

प्रेम सहित चार दोषियों को हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था. जमानत मिलने के बाद तीन दोषी तो कोर्ट में हाजिर हो रहे थे, लेकिन प्रेम कुमार फरार हो गया. कानपुर छोड़कर अपने गोंडा स्थित आवास पर रहने लगा था. वह दोबारा कानपुर नहीं लौटा. मामला कोर्ट में विचारधीन होने के कारण गिरफ्तारी के लिए पुलिस को नोटिस भी भेजे जा रहे थे.

हाईकोर्ट से लगातार वारंट और सम्मन जारी हो रहे थे. बीते दिनों हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए प्रेम कुमार को जल्द से जल्द कोर्ट में हाजिर करने के निर्देश दिए. इसपर कानपुर पुलिस एक्टिव हुई और एक टीम का गठन किया गया. वारंटी का पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड न होने के चलते वह पुलिस के हत्थे नहीं लग रहा था. इलाके के कई लोगों से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि प्रेम प्रकाश परिवार के साथ अपने पैतृक गांव गोंडा जिले में रह रहा है.

पुलिस की विशेष टीम गोंडा पहुंची और गोपनीय तरीके से वारंटी के बारे में जानकारी जुटाई. प्रेम कुमार उर्फ पप्पू ने अपने दस्तावेजों में भी नाम बदल दिया था. पुलिस जिस प्रेम प्रकाश को पुलिस ढूंढ रही थी अब वह प्रेम कुमार बन चुका था. वह गांव में ही अपनी पैतृक भूमि में खेती करता था, जिस वजह से गांव के लोगों को उस पर संदेह नहीं हुआ. फिलहाल पुलिस ने तमाम साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गोंडा जिले से गिरफ्तार कर लिया है.

डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि करीब 40 साल से फरार चल रहे प्रेम कुमार उर्फ पप्पू उर्फ प्रेम प्रकाश को पुलिस ने गोंडा से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी का पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था. इस मामले में वादी की भी मौत हो चुकी है, जिससे घटना की भी सही जानकारी पुलिस को नहीं हो पा रही थी. हालांकि पुलिस की टीम के द्वारा गहनता से जांच पड़ताल कर वारंटी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

