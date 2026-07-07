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कानपुर में संपूर्ण समाधान दिवस; 10 साल से भटके प्रेम प्रकाश को मिली संशोधित खतौनी

जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जांच के बाद दर्ज काश्तकारों के नाम हटाकर उन्हें दी गई संशोधित खतौनी (Corrected Land Record).

कानपुर में संपूर्ण समाधान दिवस
कानपुर में संपूर्ण समाधान दिवस (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 8:06 AM IST

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कानपुर: मर्चेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स में सोमवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सदर तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया. इस दौरान पिछले दस वर्षों से अधिक समय से राजस्व अभिलेख दुरुस्त कराने के लिए परेशान यशोदा नगर निवासी प्रेमप्रकाश तिवारी की समस्या का समाधान कर दिया गया. जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जांच के बाद दर्ज काश्तकारों के नाम हटाकर उन्हें संशोधित खतौनी (Corrected Land Record) सौंप दी गई.

शिविर में कुल 147 मामले आए, जिनमें से 11 का मौके पर ही समाधान किया गया. जिलाधिकारी ने सभी मामलों को निर्देश के तहत सात दिन की समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिए हैं. दर्ज मामलों में 50 राजस्व विभाग से संबंधित थे. इसके अलावा नगर निगम के 25, कानपुर विकास प्राधिकरण के 19, पुलिस के 18, केस्को के 8, शिक्षा विभाग के 8 और स्वास्थ्य विभाग के दो मामले शामिल थे.

बिनगवां निवासी कंचन सिंह को झटपट पोर्टल के माध्यम से तत्काल नया बिजली कनेक्शन जारी किया गया. छपेड़ा पुलिया निवासी शिवम त्रिपाठी को दिव्यांग पेंशन के लिए आवश्यक आय प्रमाण पत्र मौके पर ही उपलब्ध कराया गया.

इसी प्रकार लक्ष्मीपुरवा में केला देवी के घर के सामने से नगर निगम की टीम भेजकर तत्काल कूड़ा हटवाया गया, गंभीरपुर में प्रकाश नारायण की शिकायत पर खराब स्ट्रीट लाइट ठीक की गई और मधू त्रिपाठी व रामचंद्र के बिजली बिलों की विसंगतियां सुधारी गई.

इसके अतिरिक्त रूपरानी और सृजना देवी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए गए, लोकेंद्र प्रताप सिंह की वरासत का आवेदन स्वीकृत हुआ और मृतक विमल कुमार गौतम की पत्नी को स्वीकृत आर्थिक सहायता राशि का तत्काल अंतरण कराया गया.

इस अवसर पर आयोजित विशेष शिविरों में जरूरतमंदों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया गया. विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 20 दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद 17 के मौके पर ही यूडीआईडी कार्ड बनाए गए थे. पांच का पेंशन व आठ का सहायक उपकरणों के लिए पंजीकरण किया गया. परिसर में आयोजित किसानों के विशेष शिविर में एलडीएम आदित्य चंद्रा की उपस्थिति में 24 किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए.

समाधान दिवस में प्रशासनिक मुस्तैदी बनाए रखने के लिए डीसीपी सत्यजीत गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जैन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम सदर अनुभव सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी, केडीए सचिव अभय पांडेय और अपर नगर आयुक्त अनूप कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

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