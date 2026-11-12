बलौदाबाजार जिले की प्रारंभिक मतदाता सूची जारी, 8.51 लाख मतदाताओं के नाम शामिल, 11 दिसंबर तक दावा-आपत्ति का मौका
चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 8 लाख 51 हजार 47 मतदाताओं के नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2026 at 5:59 PM IST
बलौदा बाजार: केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR)-2027 के तहत बलौदा बाजार की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया. जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 8 लाख 51 हजार 47 मतदाताओं के नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल किए गए. इनमें 4 लाख 30 हजार 230 पुरुष, 4 लाख 20 हजार 804 महिला और 13 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं.
प्रारंभिक मतदाता सूची जारी
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी निशा नेताम मड़ावी ने, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सूची के प्रकाशन और विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या की जानकारी साझा की. इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची की सीडी और हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई.
बिलाईगढ़ में सबसे कम, कसडोल में सबसे ज्यादा मतदाता
जिले की 4 विधानसभा सीटों में मतदाताओं की संख्या के लिहाज से कसडोल सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है. यहां प्रारंभिक सूची में 3 लाख 50 हजार 422 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं. वहीं बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 97 हजार 135 मतदाता शामिल हैं.
विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं और मतदान केंद्रों का ब्योरा
|विधानसभा क्षेत्र
|मतदान केंद्र
|पुरूष
|महिला
|तृतीय लिंग
|कुल मतदाता
|बिलाईगढ़
|140
|49,107
|48,027
|1
|97,135
|कसडोल
|433
|1,77,907
|1,72,512
|3
|3,50,422
|बलौदाबाजार
|220
|83,555
|83,243
|0
|1,66,798
|भाटापारा
|312
|1,19,661
|1,17,022
|9
|2,36,692
|कुल
|1,105
|4,30,230
|4,20,804
|13
|8,51,047
आंकड़ों के अनुसार, कसडोल में सबसे अधिक 433 मतदान केंद्र हैं. इसके बाद भाटापारा में 312, बलौदाबाजार में 220 और बिलाईगढ़ में 140 मतदान केंद्र निर्धारित हैं. चारों विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर जिले में कुल 1,105 मतदान केंद्र हैं.
11 दिसंबर तक मतदाता दर्ज कराएं दावा-आपत्ति
प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद मतदाताओं को अपने नाम और विवरण की जांच करने का अवसर दिया गया है. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, प्रारंभिक सूची में शामिल मतदाता और अन्य संबंधित व्यक्ति 11 दिसंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. प्राप्त दावा-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2026 निर्धारित है. इसके बाद संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को किया जाएगा. निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता सूची का पुनरीक्षण महत्वपूर्ण चरण होता है. इस दौरान मतदाता अपने नाम, पता और अन्य विवरणों की जांच कर सकते हैं. यदि नाम छूट गया है या किसी प्रविष्टि में त्रुटि है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार अथवा दावा प्रस्तुत किया जा सकता है.
राजनीतिक दलों को सौंपी गई सूची
प्रारंभिक प्रकाशन के बाद आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या की जानकारी दी गई है. इसके साथ ही निर्वाचक नामावली की सीडी और हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई गई, ताकि राजनीतिक दल भी अपने स्तर पर सूची को देख सकें. बैठक में भारतीय जनता पार्टी से नरेश केसरवानी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लखेश साहू, बहुजन समाज पार्टी से देवेंद्र पात्रे और आम आदमी पार्टी से भुनेश्वर डहरिया सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी मौजूद रहे.
मतदाता सूची की जांच करना जरूरी
प्रारंभिक मतदाता सूची जारी होने के बाद अब मतदाताओं की जिम्मेदारी है, वे अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच करें. खासकर जिन लोगों ने हाल में निवास स्थान बदला है, जिनके नाम में त्रुटि है या जो पात्र होने के बावजूद सूची में अपना नाम नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना होगा. जिला निर्वाचन प्रशासन के सामने भी चुनौती है कि पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए, ताकि 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची अधिक सटीक और बिना गलती को हो.
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