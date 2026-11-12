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बलौदाबाजार जिले की प्रारंभिक मतदाता सूची जारी, 8.51 लाख मतदाताओं के नाम शामिल, 11 दिसंबर तक दावा-आपत्ति का मौका

प्रारंभिक मतदाता सूची जारी ( ETV Bharat )

बलौदा बाजार: केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR)-2027 के तहत बलौदा बाजार की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया. जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 8 लाख 51 हजार 47 मतदाताओं के नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल किए गए. इनमें 4 लाख 30 हजार 230 पुरुष, 4 लाख 20 हजार 804 महिला और 13 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं.

प्रारंभिक मतदाता सूची जारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी निशा नेताम मड़ावी ने, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सूची के प्रकाशन और विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या की जानकारी साझा की. इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची की सीडी और हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई.