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बिहार में बाढ़ से नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार, 270 करोड़ के फसलों की हुई बर्बादी, जानें कैसे मिलेगी सब्सिडी?

बिहार में बाढ़ से नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट तैया ( ETV Bharat )

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और माना था की फसलों को काफी नुकसान हुआ है. बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक भी हुई थी. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अधिकारियों की टीम बाढ़ का पानी निकलने के बाद नुकसान का आकलन करने आएगी. ऐसे बिहार सरकार की ओर से 10000 करोड़ के प्रारंभिक नुकसान की रिपोर्ट भी तैयार की गई है. हालांकि पानी निकालने के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.

आपदा राहत प्रावधानों के अनुसार किसी भी फसल में 33 फीसदी से अधिक नुकसान होने पर ही किसानों को इनपुट अनुदान दिया जाता है. इस बार बाढ़ से सबसे अधिक धान, मक्का, सब्जी और केला जैसे फसलों को नुकसान पहुंचा है. गंगा, पुनपुन, गंडक , सोन और कोशी जैसी नदियों के कारण इस बार भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय में 10000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में लगी फसल बर्बाद हुई है.

पटना : इस साल आई बिहार में बाढ़ से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. बिहार के कृषि विभाग ने 18 जिलों की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है. 18 जिलों में 102 प्रखंडों में 1.7 लाख हेक्टेयर में फसलों को नुकसान हुआ है. सरकार की ओर से 270 करोड़ की फसल बर्बादी का प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार किया गया है, जिसमें सबसे अधिक भागलपुर जिले में 45449 हेक्टेयर में फसल को नुकसान पहुंचा है.

बाढ़ में असिंचित क्षेत्र में फसल नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 8500 और सिंचित क्षेत्र में 17000 रुपए प्रति हेक्टेयर इनपुट सब्सिडी देने का प्रावधान है. वहीं गन्ना जैसे फसल के लिए 22500 प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता है. कृषि विभाग की ओर से जो प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें भागलपुर के 15 प्रखंड में 45449 हेक्टेयर में फसल को नुकसान पहुंचा है. भोजपुर के छह प्रखंड में 25574 हेक्टेयर में फसल को नुकसान पहुंचा है.

बाढ़ की चपेट में ये जिले

बेगूसराय के आठ प्रखंड में 21321 सेक्टर में फसल को नुकसान पहुंचा है. समस्तीपुर के चार प्रखंड में 107009 हेक्टेयर में फसल को नुकसान पहुंचा है मुंगेर के 6 प्रखंड में 9876 हेक्टेयर में फसल को नुकसान पहुंचा है. लखीसराय के चार प्रखंड के में 9490 हेक्टेयर में फसल को नुकसान पहुंचा है. खगड़िया के तीन प्रखंड में 8225 हेक्टेयर में, सारण के 6 प्रखंड में 7756 हेक्टेयर में फसलें खराब हुई हैं.

कृषि विभाग ने तैयार की प्रारंभिक रिपोर्ट

वहीं, औरंगाबाद के आठ प्रखंड में 7710 हेक्टेयर में, वैशाली के 6 प्रखंड में 7 455 हेक्टेयर में, कटिहार के 7 प्रखंड में 6620 हेक्टेयर में, अरवल के चार प्रखंड में 6899 हेक्टेयर में, पूर्णिया के तीन प्रखंड में 3425 हेक्टेयर में, रोहतास के तीन प्रखंड में 2490 हेक्टेयर में, पटना के 11 प्रखंड में 1019 हेक्टेयर में फसलों को नुकसान पहुंचा है. इसके अलावे शेखपुरा , पश्चिम चंपारण और बक्सर में भी कुछ प्रखंडों में फसलों को नुकसान पहुंचा है. जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट कृषि विभाग ने तैयार की है.

'किसानों को हर संभव दी जाएगी मदद'

बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर कृषि विभाग ने रिपोर्ट तैयार की है. कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों को जो भी नुकसान हुआ है, तय मानक के अनुसार किसानों को इसकी क्षतिपूर्ति दी जाएगी. बाढ़ का पानी पूरी तरह से निकलने के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और किसानों को हर संभव मदद सरकार पहुंचाएगी.

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