अब गर्भवती महिलाओं को बिना रिप्लेसमेंट डोनर के मिलेगा ब्लड, सरकारी ब्लड बैंकों को निर्देश जारी
चिकित्सा विभाग ने सभी ब्लड बैंक प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि रक्त की पर्याप्त उपलब्धता के लिए स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा दिया जाए.
Published : July 28, 2026 at 5:00 PM IST
जयपुर: प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं में रक्त की कमी (एनीमिया) और प्रसव के दौरान होने वाली आपात स्थितियों को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. अब सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं को बगैर रिप्लेसमेंट डोनर के ब्लड एवं ब्लड कंपोनेंट उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए चिकित्सा विभाग के निदेशक एड्स डॉ सुशील कुमार परमार ने प्रदेश के सभी राजकीय अस्पतालों के ब्लड बैंकों के चिकित्सा प्रभारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं.
डोनर की अनिवार्यता नहीं: परमार का कहना है कि प्रसवपूर्व देखभाल के लिए अस्पताल आने वाली गर्भवती महिलाओं, गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिलाओं तथा प्रसव के लिए भर्ती होने वाली महिलाओं को यदि रक्त की आवश्यकता होती है, तो उन्हें किसी भी प्रकार के रिप्लेसमेंट डोनर की अनिवार्यता के बिना रक्त अथवा ब्लड कंपोनेंट उपलब्ध कराया जाएगा.
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स्वैच्छिक रक्तदान को देंगे बढ़ावा: चिकित्सा विभाग ने सभी ब्लड बैंक प्रभारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में रक्त की पर्याप्त उपलब्धता करने के लिए व्यापक स्तर पर स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा दिया जाए. इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, भामाशाहों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), कॉलेजों, सामाजिक संगठनों और नियमित स्वैच्छिक रक्तदाताओं के साथ समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि ब्लड बैंकों में पर्याप्त मात्रा में रक्त यूनिट का संग्रह हो सके.
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डाटाबेस होगा तैयार: विभाग ने दुर्लभ ब्लड ग्रुप वाले रक्तदाताओं का अलग से डाटाबेस तैयार कर उनसे लगातार संपर्क बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं. ताकि किसी भी आपात स्थिति में ऐसे रक्तदाताओं को तत्काल बुलाकर जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके. विभाग का मानना है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित होती हैं. कई मामलों में प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने से तत्काल रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे समय में रिप्लेसमेंट डोनर की व्यवस्था करने में होने वाली देरी मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है. नए निर्देशों के बाद जरूरतमंद महिलाओं को बिना किसी देरी के रक्त उपलब्ध कराया जा सकेगा.