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मानसून सीजन गर्भवतियों की होगी मॉनिटरिंग, तैयार हुआ बड़ा एक्शन प्लान, जानिये वजह

मानसून सीजन में नैनीताल जिले में 3314 गर्भवतियों पर स्वास्थ्य विभाग की विशेष निगरानी होगी.

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मानसून में गर्भवतियों की मॉनिटरिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 9, 2026 at 7:28 PM IST

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हल्द्वानी: नैनीताल जिले में मानसून के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मातृ एवं शिशु सुरक्षा के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है. भूस्खलन, सड़क बंद होने और आपदा की आशंका के बीच जुलाई से अक्टूबर तक प्रसव संभावित 3314 गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनकी विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है. लक्ष्य है कि किसी भी गर्भवती महिला की डिलीवरी सड़क बंद होने या मौसम की वजह से प्रभावित न हो और सभी का सुरक्षित संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जा सके.

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में 827, अगस्त में 855, सितंबर में 765 और अक्टूबर में 867 महिलाओं की डिलीवरी संभावित है. सभी गर्भवती महिलाओं की आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य टीमों के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी. हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं की अलग सूची तैयार कर उनकी विशेष निगरानी की जा रही है. जिससे समय रहते उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके.

सीएमओ डॉ. रश्मि पंत ने सभी चिकित्सा अधिकारियों और आशा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे गर्भवती महिलाओं से लगातार संपर्क बनाए रखें. प्रसव पीड़ा शुरू होने से पहले ही उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था करें. दूरस्थ और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की मैपिंग कर ली गई है. जरूरत पड़ने पर महिलाओं को पहले से ही बर्थ वेटिंग होम में शिफ्ट किया जाएगा. इसके साथ ही 108 एम्बुलेंस सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है. बारिश के दौरान बाधित होने वाले मार्गों के लिए वैकल्पिक स्वास्थ्य व्यवस्था भी तैयार की गई है.

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मानसून के दौरान एक भी गर्भवती महिला चिकित्सा सुविधा से वंचित न रहे, इसके लिए जिला स्तर से लेकर गांव तक निगरानी तंत्र सक्रिय कर दिया गया है. उद्देश्य साफ है कि आपदा के बीच भी हर मां और नवजात को सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है. शून्य मातृ एवं शिशु मृत्यु के लक्ष्य को हासिल करना भी इसकी प्राथमिकता में है.

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