प्रसव पीड़ा पर भी गर्भवती को सरकारी अस्पताल ने नहीं किया भर्ती, महिला ने घाट पर दिया शिशु को जन्म
गर्भवती महिला को हरिद्वार के सरकारी महिला अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया. उसने घाट पर बच्चे को जन्म दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 29, 2026 at 12:42 PM IST
हरिद्वार: धर्मनगरी के महिला अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया है. प्रसव पीड़ा से परेशान एक गर्भवती महिला को पति या परिजन साथ नहीं होने की बात कहकर अस्पताल से लौटा दिया गया. अस्पताल से लौटने के बाद महिला हरकी पैड़ी के पास सुभाष घाट पहुंच गई, जहां उसने खुले आसमान के नीचे बच्ची को जन्म दिया.
जानकारी के मुताबिक, पीड़ित महिला हरकी पैड़ी के आसपास ही घाटों पर ही अपने परिवार के साथ गुजर बसर करती है. 28 नवंबर की शाम को प्रसव पीड़ा होने पर महिला उपचार के लिए अस्पताल पहुंची थी. महिला अस्पताल का संचालन पीपीपी मोड पर एनपीपीएल कर रही है.
प्रसव पीड़ा पर भी गर्भवती को सरकारी अस्पताल ने नहीं किया भर्ती, महिला ने घाट पर दिया शिशु को जन्म #haridwar #gangaghat #womenhospitalharidwar खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/0V0hDwm1Kb https://t.co/UvA1l6pdie— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 29, 2026
आरोप है कि अस्पताल में उसके साथ पति या कोई परिजन मौजूद नहीं होने के कारण उसे भर्ती नहीं किया गया और वापस लौटा दिया गया. इसके बाद महिला सुभाष घाट पहुंच गई. यहां प्रसव पीड़ा बढ़ने पर उसने घाट पर ही बच्ची को जन्म दे दिया. महिला के साथ डिलीवरी के दौरान कोई परिजन मौजूद नहीं था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घाट पर अचानक हुई डिलीवरी के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने भी महिला की मदद की. डिलीवरी के बाद में पुलिस ने एंबुलेंस बुलाई और महिला को एनपीपीएल अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल महिला और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं. यह घटना घाट पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सरकारी महिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं और आपात स्थिति में उपचार की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.
महिला की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घाट पर हुई महिला को डिलीवरी के बाद एंबुलेंस बुलाकर महिला अस्पताल भेज दिया गया.
-यशवीर नेगी, हरकी पैड़ी चौकी इंचार्ज-
मामला संज्ञान में आया है. इसकी जांच कराई जा रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि महिला को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं किया गया. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
-डॉ. आरके सिंह, सीएमओ हरिद्वार-
वहीं बड़ा सवाल यह है कि प्रसव पीड़ा से परेशान महिला को अस्पताल पहुंचने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता क्यों नहीं मिली? यदि महिला के साथ कोई परिजन नहीं था तो क्या इस आधार पर उसे वापस लौटाया जा सकता था. महिला अस्पताल के पीपीपी मोड पर जाने के बाद अक्सर लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं.
ये भी पढ़ें:
- चर्च के पास लावारिस मिली नवजात बच्ची की अस्पताल में मौत, अविवाहित मां-नानी समेत 3 गिरफ्तार, जानें पूरा मामला
- हल्द्वानी में अस्पताल की खिड़की फांदकर रेप का आरोपी किशोर फरार, नाबालिग को भगाने वाला हरियाणा से गिरफ्तार
- सड़क का अभाव, 85 वर्षीय बुजुर्ग को डंडी के सहारे पहुंचाया अस्पताल, श्रमदान के बाद भी नहीं बदली तस्वीर