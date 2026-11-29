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प्रसव पीड़ा पर भी गर्भवती को सरकारी अस्पताल ने नहीं किया भर्ती, महिला ने घाट पर दिया शिशु को जन्म

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित महिला हरकी पैड़ी के आसपास ही घाटों पर ही अपने परिवार के साथ गुजर बसर करती है. 28 नवंबर की शाम को प्रसव पीड़ा होने पर महिला उपचार के लिए अस्पताल पहुंची थी. महिला अस्पताल का संचालन पीपीपी मोड पर एनपीपीएल कर रही है.

आरोप है कि अस्पताल में उसके साथ पति या कोई परिजन मौजूद नहीं होने के कारण उसे भर्ती नहीं किया गया और वापस लौटा दिया गया. इसके बाद महिला सुभाष घाट पहुंच गई. यहां प्रसव पीड़ा बढ़ने पर उसने घाट पर ही बच्ची को जन्म दे दिया. महिला के साथ डिलीवरी के दौरान कोई परिजन मौजूद नहीं था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घाट पर अचानक हुई डिलीवरी के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने भी महिला की मदद की. डिलीवरी के बाद में पुलिस ने एंबुलेंस बुलाई और महिला को एनपीपीएल अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल महिला और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं. यह घटना घाट पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सरकारी महिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं और आपात स्थिति में उपचार की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.