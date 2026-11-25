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सड़क के अभाव में 3 किमी पैदल चली प्रसूता, रास्ते में ही दिया शिशु को जन्म

सड़क के अभाव में 3 किमी पैदल चली प्रसूता, रास्ते में ही दिया शिशु को जन्म ( प्रतीकात्मक तस्वीर (File Photo) )

चमोली: पहाड़ में सड़क सिर्फ आवागमन का साधन नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने का रास्ता भी है. सरकार भले ही प्रदेश के अंतिम छोर तक सड़क पहुंचाने के दावे करती हो, लेकिन पहाड़ के कई गांवों की जमीनी हकीकत आज भी इन दावों से अलग है. सड़क सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को बीमारों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को पैदल रास्तों से सड़क तक पहुंचाना पड़ता है. चमोली जिले के कर्णप्रयाग विकासखंड में सामने आया एक मामला पहाड़ की इसी पीड़ा को उजागर कर रहा है. जहां प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला को तीन किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और उसने रास्ते में ही शिशु को जन्म दे दिया.

मामला ग्राम पंचायत गनोली के मोली तोक का है. यहां निवासी 24 वर्षीय गायत्री देवी को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन अस्पताल ले जाने के लिए निकले, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने के कारण उन्हें करीब तीन किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ा. इस दौरान लंगासू-मैखुरा मोटर मार्ग पर स्वर्का के समीप महिला की प्रसव पीड़ा बढ़ गई और उसने सड़क किनारे ही शिशु को जन्म दे दिया.