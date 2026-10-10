गर्भवती महिला ने की आत्महत्या, ससुराल पक्ष पर लगाए प्रताड़ना के आरोप
महिला की शादी तीन साल पहले भरतपुर निवासी सौम्य के साथ हुई थी. आरोप है कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते थे.
Published : October 10, 2026 at 3:10 PM IST
अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र तहत एफसीआई गोदाम के पास शुक्रवार रात एक 7 माह की गर्भवती महिला ने आत्महत्या कर ली. पुलिस को मौके पर मृत्यु पूर्व लिखा नोट भी मिला है, जिसमें मृतका ने अपने पति, सास-ससुर पर मानसिक प्रताड़ना व मारपीट के आरोप लगाया है और उन्हें उम्र कैद या फांसी देने की मांग की. मृतका करीब 5 माह से अपने पीहर में रह रही थी. शुक्रवार रात को उसने यह कदम उठाया. उसका शव रेलवे लाइन के नजदीक मिला. पास में ही स्कूटी भी खड़ी थी.
अरावली विहार थानाधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि मृतका की पहचान अंतिमा राजपूत (28) निवासी लक्ष्मणगढ़ हाल निवासी जनता कॉलोनी अलवर के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि प्रकरण में परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया. मृतका के बड़े भाई जसविंदर ने बताया कि उनकी बहन की शादी 3 साल पहले भरतपुर निवासी सौम्य के साथ हुई थी. वह सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है. उन्होंने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से उनकी बहन को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा था. उससे मारपीट भी की जाती थी.
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मृतका के भाई जसविंदर सिंह ने बताया कि 5 माह पहले जब अंतिमा दो माह की गर्भवती थी, तब भी सौम्य ने उसके साथ मारपीट कर गला दबाने का प्रयास किया. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया. इसके बाद वह अपने घर अलवर आ गई, तब से ही वह अलवर अपने परिवार के साथ रह रही थी. जसविंदर ने बताया कि मृत्यु पूर्व लिखे नोट में भी अंतिमा ने पति, सास व ससुर पर आरोप लगाए हैं. जसविंदर ने आशंका जताई कि घटना से पहले भी सौम्य ने अंतिमा को फोन पर प्रताड़ित किया.
घटनास्थल के पास मिली स्कूटी: मृतका के भाई ने बताया कि सूचना मिलने पर वे भी मौके पर पहुंचे. वहीं घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर स्कूटी भी खड़ी थी, जिससे अंतिमा वहां पहुंची थी. मृतका के भाई ने बताया कि उन्हें घटना की सूचना ट्रेन के सिक्योरिटी ऑफिसर से मिली थी. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. फिलहाल परिवार के लोग आगे की प्रक्रिया के लिए जिला अस्पताल में पहुंचे हैं.