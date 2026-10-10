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गर्भवती महिला ने की आत्महत्या, ससुराल पक्ष पर लगाए प्रताड़ना के आरोप

सामान्य चिकित्सालय अलवर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र तहत एफसीआई गोदाम के पास शुक्रवार रात एक 7 माह की गर्भवती महिला ने आत्महत्या कर ली. पुलिस को मौके पर मृत्यु पूर्व लिखा नोट भी मिला है, जिसमें मृतका ने अपने पति, सास-ससुर पर मानसिक प्रताड़ना व मारपीट के आरोप लगाया है और उन्हें उम्र कैद या फांसी देने की मांग की. मृतका करीब 5 माह से अपने पीहर में रह रही थी. शुक्रवार रात को उसने यह कदम उठाया. उसका शव रेलवे लाइन के नजदीक मिला. पास में ही स्कूटी भी खड़ी थी.

अरावली विहार थानाधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि मृतका की पहचान अंतिमा राजपूत (28) निवासी लक्ष्मणगढ़ हाल निवासी जनता कॉलोनी अलवर के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि प्रकरण में परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया. मृतका के बड़े भाई जसविंदर ने बताया कि उनकी बहन की शादी 3 साल पहले भरतपुर निवासी सौम्य के साथ हुई थी. वह सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है. उन्होंने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से उनकी बहन को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा था. उससे मारपीट भी की जाती थी.