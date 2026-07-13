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उफनती नदी के बीच जिंदगी की जंग: खूंटी में प्रसव पीड़ा से तड़पती गर्भवती को ग्रामीणों ने नदी पार कर पहुंचाया अस्पताल, जच्चा-बच्चा सुरक्षित

गर्भवती महिला को नदी पार कराते ग्रामीण ( ETV BHARAT )