उफनती नदी के बीच जिंदगी की जंग: खूंटी में प्रसव पीड़ा से तड़पती गर्भवती को ग्रामीणों ने नदी पार कर पहुंचाया अस्पताल, जच्चा-बच्चा सुरक्षित
खूंटी में सड़क के अभाव में एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी. जिसके चलते एक गर्भवती महिला को नदी पार कराकर अस्पताल ले जाना पड़ा.
Published : July 13, 2026 at 1:03 PM IST
रांची/खूंटी: खूंटी जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की हकीकत को एक बार फिर उजागर कर दिया है. अड़की प्रखंड की तोड़ांग पंचायत के सावमरांगबेड़ा गांव में सड़क और पुल नहीं होने के कारण प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गर्भवती महिला को ग्रामीणों ने कंधे पर बैठाकर उफनती करकरी नदी पार कराया. इसके बाद उसे किसी तरह अड़की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां सुरक्षित प्रसव कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं.
प्रसव पीड़ा शुरू होते ही बढ़ी मुश्किल
रविवार को सावमरांगबेड़ा गांव की रहने वाली सोमवारी देवी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई. बारिश के कारण करकरी नदी उफान पर थी और गांव का संपर्क मुख्य सड़क से पूरी तरह कट चुका था. एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी. ऐसे में महिला के पति मांगूछाता नाग और गांव के अन्य लोगों ने साहस का परिचय देते हुए सोमवारी देवी को कंधे पर बिठाया और तेज बहाव के बीच पैदल नदी पार कर अस्पताल तक पहुंचाने का जोखिम उठाया.
अस्पताल में सुरक्षित हुआ प्रसव
अड़की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने के बाद प्रभारी चिकित्सक डॉ. निरुपमा लकड़ा की देखरेख में महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया. अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉ. निपोलियन केरकेट्टा ने बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और उनकी स्थिति सामान्य है. डॉक्टरों के अनुसार दोनों को शाम तक घर भेजा जा सकता है.
हर बरसात में कट जाता है गांव का संपर्क
ग्रामीणों का कहना है कि सावमरांगबेड़ा गांव की यह समस्या नई नहीं है. करकरी नदी पर पुल नहीं होने के कारण हर बारिश में गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट जाता है. बीमार मरीजों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है. कई बार समय पर इलाज नहीं मिलने से गंभीर स्थिति भी पैदा हो जाती है.
पुल और सड़क की मांग, लेकिन नहीं हुई सुनवाई
ग्रामीणों ने बताया कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से करकरी नदी पर पुल और गांव तक पक्की सड़क बनाने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई. उनका कहना है कि यदि जल्द ही इस दिशा में काम नहीं हुआ तो भविष्य में किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता.
मुखिया बोले- कई बार लगा चुके हैं गुहार
तोड़ांग पंचायत के मुखिया मंसाय मुंडा ने बताया कि इस समस्या को लेकर विधायक से लेकर जिला प्रशासन तक कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आज तक समाधान नहीं निकल पाया. उन्होंने अस्पताल पहुंचकर सोमवारी देवी का हालचाल भी जाना. मुखिया ने बताया कि महिला और उसका नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि जब तक करकरी नदी पर पुल और गांव तक सड़क का निर्माण नहीं होता, तब तक ग्रामीणों को हर बरसात में इसी तरह जान जोखिम में डालनी पड़ेगी.
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