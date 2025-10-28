ETV Bharat / state

प्रयागराज में गर्भवती की तड़पकर मौत, चार घंटे शास्त्री पुल पर जाम में फंसी रही, पति बोला- मैं बेबस था

महिला को सीएचसी में भर्ती कराया गया था. तबीयत बिगड़ने पर एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण परिवार महिला को प्राइवेट गाड़ी से ला रहा था.

शास्त्री पुल पर दो किमी. तक लगा रहा जाम.
शास्त्री पुल पर दो किमी. तक लगा रहा जाम. (Photo Credit; Social Media)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 10:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : शास्त्री पुल पर मंगलवार को जाम में फंसने से एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से तड़प तड़पकर दम तोड़ दिया. पत्नी का सिर गोद में लेकर पति पानी पिलाता रहा. जबकि परिजन जाम से गाड़ी निकालने की कोशिश करते रहे. चार घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा.

सरायइनायत थाना के बनी गांव के चंदन कुमार की पत्नी सीमा वर्मा गर्भवती थी. सोमवार को सीमा को बनी सीएचसी ले जाया गया और भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया. परिवार ने सरकारी एंबुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन एंबुलेंस नहीं आई. मजबूर होकर परिजन प्राइवेट गाड़ी से महिला को प्रयागराज ला रहे थे.

चंदन सीमा को लेकर जैसे ही झूंसी पार करके शास्त्री पुल पहुंचा जाम में फंस गया. पुल पर दो वाहनों की टक्कर से दो किमी तक लंबा जाम लग गया. हजारों वाहन सुबह 8:00 बजे से लेकर दिन के 12:00 बजे तक जाम में फंसे रहे. चंदन ने बताया, अगर ट्रक को समय रहते हटा दिया जाता तो इतनी गंभीर जाम की स्थिति नहीं होती और हमारी पत्नी और अजन्मे बच्चे की जान बच सकती थी.

चंदन ने कहा, सूचना देने के बावजूद न तो झूंसी पुलिस मौके पर पहुंची और न ही जाम खुलवाने का कोई प्रयास किया गया. दारागंज पुलिस जरूर मौके पर पहुंच कर जाम को खुलवाने का प्रयास करती रही. इस बीच सीमा की हालत खराब होती चली गई. उसे बचाने के लिए पानी पिलाता रहा. प्रशासन की लापरवाही के कारण मेरी पत्नी की जान चली गई.

चंदन ने कहा, एक तरफ शासन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के दावे कर रहा है. जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है. हमारी आंखों के सामने मेरी पत्नी की तड़प तड़पकर जान चली गई और मैं बेबस चाहकर भी कुछ न कर सका.

डीसीपी ट्रैफिक नीरज कुमार पांडेय का कहना है कि गर्भवती महिला के जाम में फंसने की हमें जानकारी नहीं है. अगर कहीं से भी सूचना मिलती तो यातायात विभाग का पूरा प्रयास रहता कि किसी तरह से गर्भवती को जाम से निकालकर इलाज कराया जाता. जाम में किसी एंबुलेंस के फंसे होने की भी कोई जानकारी नहीं मिली. गर्भवती महिला अपने निजी वाहन में थी. जाम तो 1.5 घंटे में खुलवा लिया गया पर पूरी तरह से ट्रैफिक सामान्य होने में तीन से चार घंटे लगे.

यह भी पढ़ें : बेटियों की गूंजी किलकारी; मिर्जापुर में कीचड़ सनी जमीन पर हुई डिलीवरी, आगरा स्टेशन पर 'नन्ही परी' का जन्म

TAGGED:

TRAFFIC JAM ON SHASTRI BRIDGE
PRAYAGRAJ NEWS
PREGNANT WOMAN DIES IN PRAYAGRAJ
प्रयागराज में गर्भवती की तड़पकर मौत
PRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.