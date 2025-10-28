ETV Bharat / state

प्रयागराज में गर्भवती की तड़पकर मौत, चार घंटे शास्त्री पुल पर जाम में फंसी रही, पति बोला- मैं बेबस था

प्रयागराज : शास्त्री पुल पर मंगलवार को जाम में फंसने से एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से तड़प तड़पकर दम तोड़ दिया. पत्नी का सिर गोद में लेकर पति पानी पिलाता रहा. जबकि परिजन जाम से गाड़ी निकालने की कोशिश करते रहे. चार घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा.

सरायइनायत थाना के बनी गांव के चंदन कुमार की पत्नी सीमा वर्मा गर्भवती थी. सोमवार को सीमा को बनी सीएचसी ले जाया गया और भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया. परिवार ने सरकारी एंबुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन एंबुलेंस नहीं आई. मजबूर होकर परिजन प्राइवेट गाड़ी से महिला को प्रयागराज ला रहे थे.

चंदन सीमा को लेकर जैसे ही झूंसी पार करके शास्त्री पुल पहुंचा जाम में फंस गया. पुल पर दो वाहनों की टक्कर से दो किमी तक लंबा जाम लग गया. हजारों वाहन सुबह 8:00 बजे से लेकर दिन के 12:00 बजे तक जाम में फंसे रहे. चंदन ने बताया, अगर ट्रक को समय रहते हटा दिया जाता तो इतनी गंभीर जाम की स्थिति नहीं होती और हमारी पत्नी और अजन्मे बच्चे की जान बच सकती थी.

चंदन ने कहा, सूचना देने के बावजूद न तो झूंसी पुलिस मौके पर पहुंची और न ही जाम खुलवाने का कोई प्रयास किया गया. दारागंज पुलिस जरूर मौके पर पहुंच कर जाम को खुलवाने का प्रयास करती रही. इस बीच सीमा की हालत खराब होती चली गई. उसे बचाने के लिए पानी पिलाता रहा. प्रशासन की लापरवाही के कारण मेरी पत्नी की जान चली गई.