कोटा के जेके लोन अस्पताल में फिर गर्भवती की मौत, 35 दिनों में 8वां मामला, MP से गंभीर हालत में किया गया था रेफर
कोटा के जेके लोन अस्पताल में गुरुवार रात श्योपुर से रेफर की गई 29 वर्षीय गर्भवती की मौत हो गई.
Published : November 20, 2026 at 7:18 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 8:08 AM IST
कोटा : संभाग के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, जेके लोन अस्पताल में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. गुरुवार देर रात इलाज के दौरान एक और गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया. महिला को बेहद नाजुक हालत में लाइफ सपोर्ट सिस्टम और जीवनरक्षक दवाओं के सहारे मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला अस्पताल से कोटा रेफर किया गया था. अस्पताल में करीब सात घंटे तक चले सघन उपचार के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं सके. इस घटना के साथ ही जेके लोन अस्पताल में पिछले 35 दिनों के भीतर यह 8वीं मौत है, जिनमें से 7 प्रसूताओं की पहले ही जान जा चुकी है.
गर्भवती महिला दोपहर में कोटा पहुंची थी और करीब 7 घंटे वह अस्पताल में भर्ती रही और उसका उपचार चला, लेकिन रात को उसने दम तोड़ दिया. अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक डॉ. अमित जोशी ने बताया कि मृतका की पहचान मध्य प्रदेश के श्योपुर निवासी 29 वर्षीय आरती की पत्नी बूंदीलाल के रूप में हुई है. श्योपुर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए गुरुवार सुबह करीब 10 बजे कोटा के लिए रेफर किया था.
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जोशी ने बताया कि गर्भवती 29 वर्षीय आरती दोपहर करीब 2:45 बजे जब पिंकी कोटा मेडिकल कॉलेज के जेके लोन अस्पताल पहुंची, तब तक वह 'शॉक' की स्थिति में जा चुकी थी. डॉ. जोशी के अनुसार, अस्पताल लाए जाने पर महिला का ब्लड प्रेशर और पल्स तक रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे थे. उसके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर गिरकर महज 6 के आसपास रह गया था और यूरिन पास होना भी बंद हो गया था. श्योपुर से ही उसे डोपामिन जैसी लाइफ सपोर्टिंग ड्रग्स और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था. उसकी काफी सीरियस कंडीशन थी.
जांच में सामने आया कि गर्भस्थ शिशु की कोख में ही मौत हो चुकी थी. अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी के जरिए मृत शिशु को बाहर निकालने का प्रयास किया. इसी दौरान महिला की स्थिति और बिगड़ने लगी, जिसके बाद डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत सीपीआर देकर उसे रिवाइव किया और वेंटिलेटर सपोर्ट पर लिया.
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डॉ. जोशी ने बताया कि यूनिट हेड डॉ. ममता शर्मा के निर्देशन में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार आरती की जान बचाने की जद्दोजहद करती रही. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी और एनेस्थीसिया विभाग के वरिष्ठ चिकित्सकों को भी मौके पर बुलाया गया. महिला के शरीर में खून की भारी कमी को पूरा करने के लिए उसे 6 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया. डॉक्टरों ने ऑपरेशन (सी-सेक्शन) के जरिए मृत गर्भस्थ को बाहर निकालने की तैयारी भी शुरू कर दी थी और इसके लिए 8 यूनिट अतिरिक्त ब्लड का इंतजाम भी कर लिया गया था, लेकिन लगातार उसकी तबीयत बिगड़ी रही. मल्टी ऑर्गन फैलियर की स्थिति आ गई. इसके तत्काल बाद देर रात 10:15 पर उसकी मौत हो गई है. यह आरती की चौथी डिलीवरी होने वाली थी, इसके पहले तीन नॉर्मल डिलीवरींयों से उसकी तीन बेटियां हैं. आरती के शव को अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सुपुर्द कर दिया था. इसके बाद उसके परिजन बिना पोस्टमार्टम के ही उसे लेकर चले गए. उन्होंने अस्पताल के उपचार से संतुष्टि जताई है.
इन सात प्रसूताओं की पहले हो चुकी है मौत :-
- 16 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में छावनी निवासी 40 वर्षीय रेशमा
- 17 अक्टूबर को बारां से रेफर होकर कोटा आई रोशन बैरवा
- 24 अक्टूबर को बारां जिले के छबड़ा से रेफर होकर कोटा पहुंची 26 वर्षीय शबनम
- 27 अक्टूबर को शाहाबाद के हाड़ौता गांव की 25 वर्षीय रेशु भील
- 9 नवम्बर को बारां जिले के अटरू इलाके के मेरमाचाह गांव की निवासी 28 वर्षीय प्रसूता पुष्पा बैरवा
- 10 नवंबर को बूंदी जिले के इंद्रगढ़ निवासी 36 वर्षीय प्रीति महावर
- 12 नवम्बर को बारां जिले के मुसाई गुजरान निवासी 31 वर्षीय फूलाबाई मेहता
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