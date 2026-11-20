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कोटा के जेके लोन अस्पताल में फिर गर्भवती की मौत, 35 दिनों में 8वां मामला, MP से गंभीर हालत में किया गया था रेफर

जेके लोन अस्पताल ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : संभाग के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, जेके लोन अस्पताल में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. गुरुवार देर रात इलाज के दौरान एक और गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया. महिला को बेहद नाजुक हालत में लाइफ सपोर्ट सिस्टम और जीवनरक्षक दवाओं के सहारे मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला अस्पताल से कोटा रेफर किया गया था. अस्पताल में करीब सात घंटे तक चले सघन उपचार के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं सके. इस घटना के साथ ही जेके लोन अस्पताल में पिछले 35 दिनों के भीतर यह 8वीं मौत है, जिनमें से 7 प्रसूताओं की पहले ही जान जा चुकी है.