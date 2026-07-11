पलवल में मोबाइल टॉर्च से हुआ गर्भवती का ऑपरेशन, सरकारी अस्पताल का वीडियो वायरल, जांच के आदेश
ऑपरेशन के दौरान गुल हुई बिजली, बैकअप सिस्टम भी हुआ फेल. डॉक्टरों ने मोबाइल की रोशनी में पूरी की सर्जरी, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल.
Published : July 11, 2026 at 1:34 PM IST
पलवल: हरियाणा के पलवल जिला नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलने वाला मामला सामने आया है. यहां एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. गनीमत रही कि जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित हैं. वहीं अस्पताल की इस लचर व्यवस्था पर परिजनों में रोष देखा गया.
बिजली गई, बैकअप भी नहीं आया काम: जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 10 बजे महिला का ऑपरेशन चल रहा था. इस दौरान ऑपरेशन थिएटर की बिजली अचानक गुल हो गई. सबसे गंभीर बात ये रही कि जनरेटर और बैटरी बैकअप सिस्टम भी काम नहीं कर सके. ऐसे में डॉक्टरों ने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर ऑपरेशन पूरा किया.
मरीज की सुरक्षा पर उठे सवाल: ऑपरेशन थिएटर जैसी संवेदनशील जगह पर बिजली चले जाने और बैकअप व्यवस्था के फेल होने से मरीज की जान जोखिम में पड़ सकती थी. इस घटना ने सरकारी अस्पतालों की आपातकालीन तैयारियों और तकनीकी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
200 बेड का अस्पताल, फिर भी सुविधाओं का अभाव: पलवल जिला नागरिक अस्पताल में रोजाना 2 से 3 हजार मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं. अस्पताल में हर महीने 25 से 30 ऑपरेशन किए जाते हैं. बढ़ते मरीजों के दबाव को देखते हुए वर्ष 2024 में अस्पताल की क्षमता 100 से बढ़ाकर 200 बेड कर दी गई थी. इसके बावजूद यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों और जरूरी सुविधाओं की कमी बनी हुई है.
हॉटलाइन होने के बावजूद बिजली संकट: अस्पताल की बिजली सप्लाई हॉटलाइन से जुड़ी होने के बावजूद बिजली कटौती की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं. इतना ही नहीं, बिजली जाने पर जनरेटर और इन्वर्टर जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी कई बार विफल हो जाती हैं, जिससे मरीजों और चिकित्सकों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.
जांच के आदेश: उप सिविल सर्जन डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि "मामला मेरे संज्ञान में आया है. ऑपरेशन थिएटर में बिजली क्यों गुल हुई और बैकअप सिस्टम क्यों काम नहीं कर पाया, इसकी जांच कराई जाएगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."
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