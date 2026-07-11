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पलवल में मोबाइल टॉर्च से हुआ गर्भवती का ऑपरेशन, सरकारी अस्पताल का वीडियो वायरल, जांच के आदेश

पलवल: हरियाणा के पलवल जिला नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलने वाला मामला सामने आया है. यहां एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. गनीमत रही कि जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित हैं. वहीं अस्पताल की इस लचर व्यवस्था पर परिजनों में रोष देखा गया.

बिजली गई, बैकअप भी नहीं आया काम: जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 10 बजे महिला का ऑपरेशन चल रहा था. इस दौरान ऑपरेशन थिएटर की बिजली अचानक गुल हो गई. सबसे गंभीर बात ये रही कि जनरेटर और बैटरी बैकअप सिस्टम भी काम नहीं कर सके. ऐसे में डॉक्टरों ने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर ऑपरेशन पूरा किया.

मरीज की सुरक्षा पर उठे सवाल: ऑपरेशन थिएटर जैसी संवेदनशील जगह पर बिजली चले जाने और बैकअप व्यवस्था के फेल होने से मरीज की जान जोखिम में पड़ सकती थी. इस घटना ने सरकारी अस्पतालों की आपातकालीन तैयारियों और तकनीकी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

200 बेड का अस्पताल, फिर भी सुविधाओं का अभाव: पलवल जिला नागरिक अस्पताल में रोजाना 2 से 3 हजार मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं. अस्पताल में हर महीने 25 से 30 ऑपरेशन किए जाते हैं. बढ़ते मरीजों के दबाव को देखते हुए वर्ष 2024 में अस्पताल की क्षमता 100 से बढ़ाकर 200 बेड कर दी गई थी. इसके बावजूद यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों और जरूरी सुविधाओं की कमी बनी हुई है.