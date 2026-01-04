ETV Bharat / state

दहेज के लिए गर्भवती महिला की हत्या, ससुराल वालों पर जिंदा जलाने का आरोप

बोकारो: जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र के अंगवाली गांव में दहेज की मांग को लेकर एक गर्भवती महिला की जान ले ली गई. आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने जिंदा जला कर महिला की हत्या कर दी. इस अमानवीय घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है. आगे की जांच की जा रही है.

मामले की जानकारी देते हुए मृतका के भाई ने बताया कि नीतू कुमारी (29) की शादी करीब तीन साल पहले अंगवाली के रहने वाले विनोद रविदास से हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति और ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर नीतू को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे. प्रताड़ना के बाद सामाजिक स्तर पर समझौता भी कराया गया. लेकिन हालात नहीं सुधरे.

मृतक के भाई का बयान (ईटीवी भारत)

मृतका के परिवार का आरोप है कि 18 दिसंबर को जब नीतू कुमारी किचन में खाना बना रही थी, तभी उसे पीछे से आग लगा दी गई. जिससे वह 85 से 90 प्रतिशत जल गई थी. उसे गंभीर हालत में बीजीएच बोकारो में भर्ती कराया गया, जहां 1 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. उसके परिवार ने नीतू के पति विनोद रविदास, सास तेतरी देवी और साडम के रहने वाले मामा कारू रविदास पर मिलकर आग लगाने और हत्या करने का आरोप लगाया है.