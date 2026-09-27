ETV Bharat / state

गर्भवती महिला की हत्या कर शव घर में गाड़ा, आरोपी फरार, शव का हाथ रह गया बाहर

मकान का मालिक मकान की देखभाल के सिलसिले में पहुंचा, तो बाहर ताला लगा था.

Police reached the spot upon receiving information
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 27, 2026 at 8:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर में गर्भवती महिला की हत्या कर शव को घर के भीतर गड्ढा खोदकर गाड़ने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह घटना करीब तीन दिन पुरानी बताई जा रही है. वारदात के बाद महिला का पति घर पर ताला लगाकर भाग गया. मकान मालिक रविवार को पहुंचा, तो भीतर से दुर्गंध आने पर पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने लॉक तोड़कर देखा, तो घर के आंगन की मिट्टी खोदी हुई मिली. महिला का शव दबा था और उसका हाथ बाहर निकला दिख रहा था. पुलिस ने शव को गड्ढे से निकालकर कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. यह घटना बिंदायका थाना इलाके में प्रेस्टीज कॉलोनी की है.

दो महीने पहले मकान में रहने आए थे: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि महिला की शिनाख्त किरण (32) के रूप में हुई है. जो 22 वर्षीय प्रवेश के साथ करीब महीने पहले बिंदायका थाना इलाके में प्रेस्टीज कॉलोनी में रहने आई थी. मकान मालिक को दोनों ने पति-पत्नी होने की बात कही. किरण उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की रहने वाली है. वह छह महीने की गर्भवती थी. प्रवेश भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. वह फैक्ट्री में काम करता था. दोनों करीब दो महीने पहले मकान में रहने आए थे.

पढ़ें: मंदिर जा रही बुजुर्ग महिला की हत्या, आरोपी ने रास्ते से उठाया और घर ले जाकर दिया वारदात को अंजाम

मकान मालिक पहुंचा, तो खुली पोल: उन्होंने बताया, मकान का मालिक आज मकान की देखभाल के सिलसिले में पहुंचा, तो बाहर ताला लगा था. उन्होंने आसपास के लोगों से बात की, तो घर में रहने वाले प्रवेश और किरण के बारे में जानकारी नहीं मिली. दुर्गंध आने पर भीतर जाकर देखा, तो आंगन में गड्ढा खुदा दिखा. मिट्टी में से महिला का हाथ दिखाई देने पर उसने पुलिस को मौके पर बुलाया. पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल की.

पढ़ें: Jaipur Crime : लिव इन में रह रही महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पहले भी कर चुका है हत्या...

शव पर नमक छिड़कने के भी मिले सबूत: उनका कहना है कि प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि प्रवेश ने किरण की हत्या की और गड्ढा खोदकर शव गाड़ दिया. वह एक-दो दिन वहां रहा और फिर ताला लगाकर भाग गया. डीसीपी ने बताया कि शव करीब तीन दिन पुराना है. महिला करीब 6 महीने की गर्भवती थी. शरीर पर किसी प्रकार की बाहरी चोट के निशान नहीं है. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मौके पर जांच में सामने आया है कि शव पर नमक भी डाला गया है. प्रवेश के रविवार को ही घर छोड़कर जाने की भी जानकारी सामने आई है.

पढ़ें: डूंगरपुर में पारिवारिक विवाद: गुस्साए जेठ ने मारी सिर पर रॉड, विवाहिता की मौत

आरोपी के बारे में जानकारी जुटा रही पुलिस: पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य इकट्ठा करवाए हैं. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर प्रवेश के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. उसके बारे में तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर तंत्र के बारे में भी जानकारी खंगाली जा रही है. फैक्ट्री में उसके साथ काम करने वालों और आसपास के लोगों से भी पुलिस उसके बारे में पूछताछ में जुटी है.

TAGGED:

PREGNANT WOMAN BURIED AT HOME
MURDER ACCUSED FLED FROM SPOT
MAN MURDERED WIFE AND FLED
DEAD BODY FOUND BURIED AT HOME
PREGNANT WOMAN MURDERED AND BURIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.