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फरीदाबाद में गर्भवती महिला की हत्या! मायके में ज्यादा दिन गुजारने से नाराज था ससुराल पक्ष

फरीदाबाद: खेड़ी थाना क्षेत्र के बादशाहपुर गांव में 26 वर्षीय विवाहिता अंजलि की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. अंजलि 6 महीने की गर्भवती थी. परिजनों का आरोप है कि मायके में तय समय से चार दिन ज्यादा रुकने के कारण ससुराल वाले उससे नाराज रहते थे और पिछले कई दिनों से उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे. घटना के बाद महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए बीके सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा.

फरीदाबाद में गर्भवती महिला की हत्या: मृतका के परिजनों के अनुसार अंजलि करीब 15 दिन पहले गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके, पलवल के पास स्थित देवली गांव गई थी. बताया जा रहा है कि वह ससुराल वालों से 10 दिन में लौटने की बात कहकर गई थी, लेकिन दो-तीन दिन अधिक रुक गई. इसी बात को लेकर उसके पति मनोज और परिवार के अन्य सदस्य उससे नाराज हो गए. परिजनों का आरोप है कि पिछले चार-पांच दिनों से घर में इसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था और अंजलि को बार-बार ताने दिए जा रहे थे.

फरीदाबाद में गर्भवती महिला की हत्या! मायके में ज्यादा दिन गुजारने से नाराज था ससुराल पक्ष (ETV Bharat)

मायके जाने से नाराज था ससुराल पक्ष? अंजलि की चाची कविता ने बताया कि घटना वाले दिन सुबह करीब 9 बजे उनकी अंजलि से फोन पर बात हुई थी. बातचीत के दौरान अंजलि काफी परेशान थी और रो रही थी. उसने बताया कि घर में कोई उससे ठीक से बात नहीं कर रहा है. वह कई बार अपनी गलती मानकर माफी भी मांग चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उसे लगातार परेशान किया जा रहा है. उसने यह भी कहा कि परिवार के लोग उसके हाथ का खाना तक नहीं खा रहे हैं और उससे दूरी बनाकर रख रहे हैं.

ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप: चाची कविता ने बताया कि सुबह बातचीत के करीब आधे घंटे बाद ससुराल पक्ष की ओर से फोन आया. उन्हें बताया गया कि अंजलि पोछा लगाते समय सीढ़ियों से नीचे गिर गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है. जब परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे तो अंजलि की मौत हो चुकी थी.