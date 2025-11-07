ETV Bharat / state

गुरुग्राम में चोर गिरोह का पर्दाफाश, महिला समेत चार अरेस्ट, पुलिस ने गर्भवती महिला के हत्यारे को भी किया गिरफ्तार

Gurugram Crime News Updates: गुरुग्राम पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Gurugram Crime News Updates
Gurugram Crime News Updates (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 7, 2025 at 10:21 AM IST

गुरुग्राम: हरियाणा स्टेट वेयरहाउस में सरसों की चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गुरुग्राम पुलिस ने महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक का नाम भजनलाल उर्फ भजना है. जिस पर पुलिस ने 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक आरोपी भजनलाल के खिलाफ हरियाणा और राजस्थान में 53 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

गुरुग्राम में चोर गिरोह का भंडाफोड़: दरअसल 23 सितंबर 2025 को हरियाणा स्टेट वेयरहाउस, फरुखनगर के इंचार्ज ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 21 सितंबर की रात बदमाशों ने वेयरहाउस की जाली काटकर, वहां से सरसों से भरे 50 कट्टे चोरी कर लिए. इस शिकायत पर फरुखनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था. इसपर कार्रवाई करते हुए अब गुरुग्राम पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन सभी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है. ताकि इनके गिरोह के बाकी सदस्यों के बारे में जानकारी ली जा सके.

चार आरोपी गिरफ्तार: गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों की पहचान हो चुकी है. इनमें राजस्थान का अरविंद, भजनलाल उर्फ भजना, भजनलाल की पत्नी चिड़िया, हिसार निवासी कालर भैनी और राजस्थान निवासी मंजीत शामिल हैं. गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया "अरविंद को 2 नवंबर को हेली मंडी से गिरफ्तार किया गया, जबकि भजनलाल और उसकी पत्नी चिड़िया को 5 नवंबर को दादरी टोल से पकड़ा गया. मंजीत को 6 नवंबर को पंचगांव चौक से गिरफ्तार किया गया."

आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड: पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पेशेवर अपराधी हैं, जो वेयरहाउस को निशाना बनाकर जाली काटकर अनाज चोरी करते हैं. चोरी की गई सरसों को आरोपियों ने रोहतक और हिसार की मंडियों में बेच दिया था. पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि आरोपियों ने गुरुग्राम में चोरी के 5, अंबाला में हथियार के बल पर लूट, हिसार, झज्जर और रोहतक में 1-1 वारदातों को अंजाम देने के बारे में कबूला है.

सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड: आरोपी भजनलाल पर 53 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें चोरी, लूट, डकैती, शस्त्र अधिनियम और मारपीट के मामले शामिल हैं. वहीं महिला आरोपी चिड़िया पर हिसार और फरीदाबाद में लूट के 2 मामले दर्ज हैं. मंजीत के खिलाफ हरियाणा और राजस्थान में कुल 12 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. भजनलाल पर हिसार में दर्ज एक मामले में पुलिस ने 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से 9 कट्टे सरसों बरामद किए हैं. सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच जारी है.

गर्भवती महिला का हत्यारा गिरफ्तार: एक दूसरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने 28 वर्षीय गर्भवती प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी थी. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि प्रेमिका उससे बार-बार पैसे की डिमांड कर रही थी. जिससे परेशान होकर आरोपी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी डूंडाहेड़ा इलाके में शव को कमरे में बंद कर फरार हो गया था.

गला दबा कर की थी हत्या: पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान यूपी के रहने वाले 30 वर्षीय अनुज के रूप में हुई है. मृतका अंगूरी की पहले शादी वर्ष 2023 में मुहम्मद सदरूदीन नाम के व्यक्ति से हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद वो अलग हो गई. बाद में उसने वर्ष 2024 में विशाल नामक युवक से कोर्ट मैरिज की और इसी बीच उसकी पहचान अनुज से हुई. अनुज ऑटो रिक्शा चलाता है. दो साल से वो अंगूरी के संपर्क में था. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और अंगूरी प्रेग्नेंट हो गई. गर्भावस्था के दौरान खर्चों के लिए अंगूरी पैसे मांगती थी, जिससे परेशान होकर आरोपी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी.

