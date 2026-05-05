गर्भवती महिला के साथ हॉस्पिटल में छेड़खानी, शिकायत के बाद आरोपी की गिरफ्तारी
सूरजपुर में गर्भवती महिला के साथ अस्पताल के कर्मचारी ने हॉस्पिटल में छेड़खानी की. महिला ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई,जिसके बाद कार्रवाई हुई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 5, 2026 at 6:46 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. जहां एक गर्भवती महिला अपनी जांच कराने के लिए अस्पताल गई थी. प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की. महिला ने इसका विरोध किया और थाने जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. आपको बता दें कि महिला डॉक्टर की सलाह पर जांच के लिए अस्पताल गई थी, तभी वार्ड ब्वाय ने उसे बहाने से ड्रेसिंग रूम में बैठाया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं.
पीड़िता ने थाने में बताई आपबीती
घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपी वार्ड ब्वाय को गिरफ्तार कर लिया.आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.
आरोपी अस्पताल में कार्यरत था और मौके का फायदा उठाकर उसने इस हरकत को अंजाम दिया.महिला की शिकायत के बाद पुलिस की टीम ने जांच की और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है- अभिषेक पैकरा, एसडीओपी
आरोपी के खिलाफ समाज में आक्रोश
इस घटना ने एक बार फिर स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.जहां मरीज इलाज और भरोसे के साथ अस्पताल पहुंचते हैं, वहीं ऐसी घटनाएं रक्षक ही भक्षक जैसे वाक्यों को चरितार्थ करती है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई जारी है.
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