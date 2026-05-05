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गर्भवती महिला के साथ हॉस्पिटल में छेड़खानी, शिकायत के बाद आरोपी की गिरफ्तारी

सूरजपुर : सूरजपुर में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. जहां एक गर्भवती महिला अपनी जांच कराने के लिए अस्पताल गई थी. प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की. महिला ने इसका विरोध किया और थाने जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. आपको बता दें कि महिला डॉक्टर की सलाह पर जांच के लिए अस्पताल गई थी, तभी वार्ड ब्वाय ने उसे बहाने से ड्रेसिंग रूम में बैठाया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं.

पीड़िता ने थाने में बताई आपबीती

घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपी वार्ड ब्वाय को गिरफ्तार कर लिया.आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.