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शाहजहांपुर में चलती बस में गूंजी किलकारी; महिला को रास्ते में हुई प्रसव पीड़ा, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ( Photo credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर : रक्षाबंधन के पावन पर्व पर फर्रुखाबाद जा रही एक गर्भवती को रास्ते में अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. महिला की हालत देखकर बस में सवार अन्य महिलाओं ने तुरंत उसकी मदद की और चलती बस में ही महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया. इसके बाद महिला और नवजात बच्ची को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनापुर ले जाया गया. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनापुर के चिकित्साधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि एक महिला फतेहगढ़ से बरेली के लिए बस से जा रही थी. उन्होंने बताया कि हमारे स्टाफ को जानकारी मिली कि बस के अंदर प्रसव हो गया है. चिकित्साधिकारी अश्वनी कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि महिला लेबर स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचीं. बच्चों का जन्म बस में हो गया था. उसके बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया और उनका इलाज शुरू हुआ. महिला और उसका नवजात शिशु दोनों स्वस्थ थे. दोनों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

