ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में चलती बस में गूंजी किलकारी; महिला को रास्ते में हुई प्रसव पीड़ा, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ

चिकित्साधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि एक महिला बस से जा रही थी तभी, रास्ते में प्रसव हो गया.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 7:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शाहजहांपुर : रक्षाबंधन के पावन पर्व पर फर्रुखाबाद जा रही एक गर्भवती को रास्ते में अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. महिला की हालत देखकर बस में सवार अन्य महिलाओं ने तुरंत उसकी मदद की और चलती बस में ही महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया. इसके बाद महिला और नवजात बच्ची को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनापुर ले जाया गया.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनापुर के चिकित्साधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि एक महिला फतेहगढ़ से बरेली के लिए बस से जा रही थी. उन्होंने बताया कि हमारे स्टाफ को जानकारी मिली कि बस के अंदर प्रसव हो गया है.

चिकित्साधिकारी अश्वनी कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि महिला लेबर स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचीं. बच्चों का जन्म बस में हो गया था. उसके बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया और उनका इलाज शुरू हुआ. महिला और उसका नवजात शिशु दोनों स्वस्थ थे. दोनों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

जानकारी के मुताबिक, 27 अगस्त को एक गर्भवती महिला अपने पति और तीन बच्चों के साथ बरेली से फर्रुखाबाद जाने के लिए औरैया डिपो की रोडवेज बस में सवार हुई थी. महिला रक्षाबंधन के मौके पर फर्रुखाबाद जा रही थी. रास्ते में अचानक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई.

महिला की हालत बिगड़ती देख बस में मौजूद यात्रियों में हलचल मच गई. इस दौरान बस में सफर कर रही कुछ महिलाओं ने गर्भवती की मदद की. महिलाओं ने स्थिति को संभालते हुए महिला को ढकने और सुरक्षित रखने की व्यवस्था की. कुछ ही देर में बस के अंदर बच्चे की किलकारी गूंज उठी. महिला ने चलती बस में ही एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया.



इसके बाद जच्चा और बच्चा को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनापुर ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने दोनों की जांच की. चिकित्सकों ने महिला और नवजात बच्ची की स्थिति पर निगरानी रखी और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, दोनों की हालत स्थिर और ठीक थी. अस्पताल में निगरानी और उपचार के बाद शुक्रवार शाम दोनों को छुट्टी दे दी गई.



यह भी पढ़ें : चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी: गोरखधाम एक्सप्रेस में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, यात्रियों की मदद से सुरक्षित हुआ प्रसव

TAGGED:

PREGNANT WOMAN IN SHAHJAHANPUR
BIRTH BABY GIRL IN SHAHJAHANPUR
SHAHJAHANPUR LATEST NEWS
शाहजहांपुर में बच्ची को दिया जन्म
SHAHJAHANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.