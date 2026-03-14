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चलती HRTC बस में गूंजी किलकारी, गर्भवती ने दिया बच्ची को जन्म

नाहन में चलती बस में गर्भवती ने दिया बच्ची को जन्म.

चलती HRTC बस में गूंजी किलकारी
चलती HRTC बस में गूंजी किलकारी (ETV Bharat FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 12:58 PM IST

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सिरमौर: हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की चलती बस में एक गर्भवती ने बच्ची को जन्म दिया. बस अचानक नवजात की किलकारी सुनकर सभी हैरान रह गए. दरअसल, HRTC बस से अस्पताल जा रही एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई हो गई. ऐसे में बस में मौजूद महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए महिला के प्रसव में मदद की. गर्भवती ने बस में ही बच्ची को जन्म दिया. बाद में 108 एंबुलेंस की सहायता से महिला और नवजात को मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन पहुंचाया गया, जहां दोनों की हालत फिलहाल स्वस्थ बताई जा रही है.

एचआरटीसी बस में बच्चे के जन्म का यह संभवतः पहला मामला माना जा रहा है. जानकारी के अनुसार कुंहट–हरिपुरधार–रेणुकाजी–नाहन रूट पर चलने वाली निगम की बस शुक्रवार शाम करीब सात बजे ददाहू से नाहन के लिए रवाना हुई थी. इसी दौरान मलगांव के पास गर्भवती महिला सरोज अपने पति और सास के साथ प्रसव के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन जाने के लिए बस में सवार हुई. परिवार बस की पिछली बड़ी सीट पर बैठ गया.

बताया जा रहा है कि बस जब जमटा से आगे दोसड़का के समीप पहुंची तो महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. महिला के दर्द से कराहने पर बस में मौजूद पुरुष यात्री आगे की सीटों पर चले गए, जबकि कुछ महिलाएं उसकी मदद के लिए पीछे पहुंच गईं. स्थिति इतनी तेजी से बदली कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने बस में ही बच्ची को जन्म दे दिया. घटना के बाद बस में सवार एक यात्री ने तुरंत 108 एंबुलेंस को सूचना दी, जबकि बस चालक ने भी बस को तेजी से नाहन की ओर बढ़ाया. बनोग के समीप 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और जच्चा व नवजात को एंबुलेंस में शिफ्ट कर मेडिकल कॉलेज नाहन पहुंचाया गया.

मेडिकल कॉलेज नाहन के गायनी विभाग के एचओडी डॉ. अमोद सिंह ने बताया, 'महिला ने शुक्रवार शाम करीब सवा आठ बजे बस में ही एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया. अस्पताल में मां और नवजात का उपचार किया जा रहा है और दोनों की हालत स्थिर और सुरक्षित है'.

बस में प्रसव मां और नवजात के लिए था बड़ा जोखिम

बताया जा रहा है कि महिला का प्रसव निर्धारित समय से पहले ही हो गया. एहतियात के तौर पर परिवार उसे पहले ही मेडिकल कॉलेज नाहन ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह बस में प्रसव होना मां और नवजात दोनों के लिए काफी जोखिम भरा हो सकता था, क्योंकि ऐसी स्थिति में जरूरी चिकित्सकीय सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध नहीं होते. सौभाग्य से इस मामले में यात्रियों की मदद और समय पर मिली एंबुलेंस सेवा के कारण मां और बच्ची दोनों सुरक्षित हैं. बस में मौजूद यात्रियों का कहना था कि गर्भवती महिला को पिछली सीट पर बैठाने के बजाय अधिक सुरक्षित स्थान पर बैठाया जाना चाहिए था. बताया जा रहा है कि यह महिला का दूसरा बच्चा है.

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