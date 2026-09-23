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चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, 'रेल मदद' और मेडिकल टीम की मुस्तैदी से जच्चा-बच्चा सुरक्षित

मन्नारगुडी-जोधपुर एक्सप्रेस में प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला ने चलती ट्रेन में स्वस्थ बेटे को जन्म दिया.

मन्नारगुडी-जोधपुर एक्सप्रेस
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2026 at 7:46 PM IST

3 Min Read
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सवाई माधोपुर: चलती ट्रेन में प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला यात्री की मदद के लिए रेलवे कर्मचारियों और चिकित्सा टीम की तत्परता का एक मानवीय उदाहरण सामने आया है. बुधवार को गाड़ी संख्या 22674 मन्नारगुडी-जोधपुर एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक 26 वर्षीय महिला ने चलती ट्रेन में एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया. 'रेल मदद' के माध्यम से सूचना मिलते ही रेलवे ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सवाई माधोपुर स्टेशन पर मेडिकल टीम की व्यवस्था की. स्टेशन पहुंचने पर चिकित्सकीय जांच में मां और नवजात दोनों स्वस्थ पाए गए.

सफर के दौरान अचानक शुरू हुई प्रसव पीड़ा: वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि महिला यात्री शारदा अपने पति और परिवार की पांच-छह महिला सदस्यों के साथ सामान्य श्रेणी कोच में जोधपुर जा रही थीं. बुधवार सुबह करीब 5:35 बजे ट्रेन के कोटा स्टेशन से रवाना होने के बाद अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. इस स्थिति की जानकारी एक यात्री ने तत्काल 'रेल मदद' के माध्यम से कोटा वाणिज्य नियंत्रण कक्ष को दी.

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स्टेशन पर मुस्तैद रही मेडिकल टीम: सूचना मिलते ही कोटा वाणिज्य नियंत्रण कक्ष ने सवाई माधोपुर स्टेशन प्रबंधन को अलर्ट किया. स्टेशन प्रबंधक देशराज मीणा ने बिना समय गंवाए रेलवे चिकित्सालय की मेडिकल टीम को सूचित कर स्टेशन पर आवश्यक चिकित्सा सहायता की व्यवस्था कराई. इसी दौरान चलती ट्रेन में महिला ने बेटे को जन्म दे दिया. ट्रेन के सुबह करीब 6:40 बजे सवाई माधोपुर स्टेशन पहुंचते ही वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामराज मीणा, महिला स्वास्थ्य सहायक कविता, वरिष्ठ नर्सिंग अधीक्षक जावेद खान और नाइट वॉचमैन दिनेश की टीम तत्काल कोच में पहुंची तथा मां एवं नवजात की चिकित्सकीय जांच की. जांच के बाद दोनों स्वस्थ पाए गए.

समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई: मेडिकल टीम ने प्रसव के बाद महिला को आवश्यक उपचार और दवाइयां उपलब्ध कराईं. चिकित्सक ने मां और नवजात की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला को ट्रेन से उतरकर अस्पताल में भर्ती होने की सलाह भी दी. हालांकि, महिला ने स्वयं को स्वस्थ बताते हुए अपने परिवार के साथ जोधपुर तक की यात्रा जारी रखने की इच्छा जताई. 'रेल मदद' के माध्यम से मिली सूचना पर कोटा वाणिज्य नियंत्रण कक्ष, सवाई माधोपुर स्टेशन प्रबंधन और रेलवे की मेडिकल टीम के बीच बेहतर समन्वय से महिला यात्री और नवजात को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सकी. रेलवे की इस तत्परता ने आपात स्थिति में उत्कृष्ट यात्री सेवा के साथ-साथ मानवीय संवेदनशीलता का भी परिचय दिया है.

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