सड़क के अभाव में आदिम जनजाति की गर्भवती की मौत, त्रासदी ने उजागर की व्यवस्था की कमियां
गुमला में एक आदिम जनजाति की गर्भवति महिला की मौत व्यवस्था की कमी के कारण हो गई है.
Published : December 14, 2025 at 5:45 PM IST
गुमला: जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर घाघरा प्रखंड के सुदूरवर्ती दीरगांव पंचायत अंतर्गत झलकापाट गांव से रविवार को एक गर्भवति महिता की मौत हो गई. आदिम जनजाति (कोरवा) समुदाय की गर्भवती महिला सुकरी कुमारी को उसके पति जगन्नाथ कोरवा प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों के साथ झिलगी (कंधे पर लटकाई जाने वाली डोली) में लादकर घर से निकाले. दुर्गम पठारी और नक्सल प्रभावित इलाके में झलकापाट गांव से करीब एक किलोमीटर दूर काड़ासिल्ली गांव तक परिजनों ने जान जोखिम में डालकर पैदल सफर किया.
काड़ासिल्ली पहुंचने के बाद ममता वाहन (एंबुलेंस) की मदद से महिला को घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने तुरंत सदर अस्पताल, गुमला रेफर कर दिया. लेकिन इलाज की इस जद्दोजहद में व्यवस्था की देरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते सुकरी कुमारी ने सदर अस्पताल पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ दिया.
नक्सल प्रभावित झलकापाट: सुविधाओं का घोर अभाव
झलकापाट गांव दीरगांव पंचायत का नक्सल प्रभावित और अत्यंत दुर्गम इलाका है. यहां न सड़क है, न नियमित बिजली और न ही स्वास्थ्य व संचार की पुख्ता व्यवस्था. बारिश के मौसम में गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के लगभग 78 वर्ष बाद भी झलकापाट में सड़क नहीं बन पाई है. वर्षों से सड़क निर्माण की मांग हो रही है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिलते हैं. आदिम जनजाति बहुल इस गांव में विकास योजनाएं कागजों से आगे नहीं बढ़ पाईं. शिक्षा के लिए बच्चों को दूर जाना पड़ता है, जबकि बीमारों को अस्पताल पहुंचाना जोखिम भरा अभियान बन जाता है.
गुमला सिविल सर्जन शंभू चौधरी ने इस मामले पर कहा कि मौके पर सदर अस्पताल में जब गर्भवती महिला पहुंची तो शकुंतला मुर्मू ड्यूटी पर थीं. पेन होने पर लगभग 1 किलोमीटर तक ऊंचे नीचे पहाड़ के रास्ते गर्भवती महिला को लाया गया, जिससे हो सकता है अंदरूनी चोट लगी हो. उन्होंने कहा कि अगर समय रहते वह अस्पताल पहुंचती तो तुरंत उपचार हो सकता था. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बीद ही यह पता चल सकेगा कि मौत कैसे हुई.
