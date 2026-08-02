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कानपुर में गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति दूसरे कमरे में सो रहा था, ढाई साल के बेटे ने किया खुलासा

कानपुर : नरवल थाना क्षेत्र के पाली खुर्द गांव में रविवार को गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी. पुलिस ने शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतका साधना (24) के ढाई वर्षीय बेटे रेयांश ने सो रहे अपने पिता को जाकर घटना की जानकारी दी. पति ओमप्रकाश ने बताया कि रविवार शाम करीब चार बजे उसकी मां मुन्नी देवी किसी काम से घर से बाहर गई थीं, जबकि वह खुद दूसरे कमरे में सो रहा था. इसी दौरान बेटे रेयांश ने आकर उससे कहा कि मम्मी फंदे से लटक रही हैं. जब वह दौड़कर कमरे में पहुंचा, तो साधना की मौत हो चुकी थी.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने मृतका के पति ओमप्रकाश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. घटना के बाद स्थानीय स्तर पर पति ओमप्रकाश से जुड़े वर्ष 2015 के एक पुराने आपराधिक मामले की भी चर्चा होने लगी. हालांकि, पुलिस का कहना है कि उस पुराने मामले का फिलहाल इस घटना से कोई संबंध सामने नहीं है और पुलिस की जांच पूरी तरह से वर्तमान साक्ष्यों ही केंद्रित है.