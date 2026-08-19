नदी के बीच नाव में गर्भवती महिला की मौत, ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाए आरोप
कांकेर के कंदाड़ी में नदी पार करते वक्त गर्भवती महिला की मौत हुई है. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 19, 2026 at 12:52 PM IST
कांकेर : छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की लगातार बात कही जा रही हो.लेकिन अब भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचने के दावों की पोल खोल रही है.ऐसी ही खबर आई कोयलीबेड़ा ब्लॉक के कंदाड़ी गांव से. यहां तीन माह की गर्भवती को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था. लेकिन नदी के बीच लकड़ी की नाव में उसने दम तोड़ दिया. महिला की मौत के बाद गांव में मातम पसरा है, वहीं ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है.
कहां बसा है कंदाड़ी गांव ?
कंदाड़ी गांव कोटरी नदी के पार बसा हुआ है. गांव तक पहुंचने के लिए ग्रामीण आज भी लकड़ी की नाव का सहारा लेते हैं. नदी पर पुल नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में ग्रामीणों की परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है. आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी बड़ी चुनौती बन जाता है.इस गांव की महिला सुलाता जाड़े तीन माह की गर्भवती थी. पिछले कई दिनों से वो बीमार थी. 16 अगस्त को निजी डॉक्टर से जब उसका इलाज कराया गया तो डॉक्टर ने मलेरिया के लक्षण बताए थे. 17 अगस्त को जब ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो पहले परिजनों ने 102 महतारी एक्सप्रेस से संपर्क करने की कोशिश की.लेकिन संपर्क नहीं हो सका.
नदी पार करने का उठाया जोखिम
परिजनों के मुताबिक जब एंबुलेंस से संपर्क नहीं हो सका तो बीमार महिला को खाट पर लेकर नदी तक पहुंचे और लकड़ी की नाव से उसे दूसरे किनारे ले जाने लगे. इसी दौरान नदी की मझधार में ही महिला ने दम तोड़ दिया.
16 तारीख को तबीयत बिगड़ी थी इलाज करवाकर लाए थे.इसके बाद 17 अगस्त को तबीयत और खराब हुई तो अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई.इसके लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता.देरी हो जाने के कारण अब हम लोग पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते- रमेश जाड़े, मृतका का पति
बताया जा रहा है कि नदी के दूसरे किनारे वाहन महिला को अस्पताल ले जाने के लिए इंतजार कर रहा था,लेकिन वो जब तक उस पार पहुंचती उसकी जान दुनिया छोड़ चुकी थी. घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची.
महिला का छोटेबेठिया में मलेरिया का टेस्ट कराया गया था,उस वक्त रिपोर्ट निगेटिव आई थी.मौत का होना एक गंभीर बात है.इसकी जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम गांव गई है और टीम वापस नहीं आई है.आने के बाद स्पष्ट होगा क्या मामला है-डॉ आर सी ठाकुर,सीएमएचओ
स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आक्रोश
परिजनों ने इस घटना के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया. वहीं स्वास्थ्य विभाग के आरएमए जितेंद्र देवांगन का कहना है कि महिला का 10 अगस्त को मलेरिया टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी.
हम पिछले 1 तारीख से गांव में कैंप लगाकर लगातार मलेरिया की जांच कर रहे हैं. उक्त महिला की भी जांच की गई थी.10 तारीख को महिला का मलेरिया निगेटिव आया था.इसके बाद परिजनों ने प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करवाया और वापस लेकर आए थे.इसके बाद फिर से जब तबीयत खराब हुई तो लेकर जा रहे थे.लेकिन रास्ते में मृत्यु हो गई- जितेंद्र देवांगन, RMA
महिला की मौत ने कंदाड़ी गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. महिला की मौत का कारण मलेरिया है या कुछ और इस बात का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल सकेगा.लेकिन दुर्गम इलाकों और नदी किनारे बसे गांवों में पुल ना होने की कीमत क्या होती है इसे शासन और प्रशासन को समझना होगा.
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