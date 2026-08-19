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नदी के बीच नाव में गर्भवती महिला की मौत, ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाए आरोप

कांकेर : छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की लगातार बात कही जा रही हो.लेकिन अब भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचने के दावों की पोल खोल रही है.ऐसी ही खबर आई कोयलीबेड़ा ब्लॉक के कंदाड़ी गांव से. यहां तीन माह की गर्भवती को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था. लेकिन नदी के बीच लकड़ी की नाव में उसने दम तोड़ दिया. महिला की मौत के बाद गांव में मातम पसरा है, वहीं ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है.

कहां बसा है कंदाड़ी गांव ?

कंदाड़ी गांव कोटरी नदी के पार बसा हुआ है. गांव तक पहुंचने के लिए ग्रामीण आज भी लकड़ी की नाव का सहारा लेते हैं. नदी पर पुल नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में ग्रामीणों की परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है. आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी बड़ी चुनौती बन जाता है.इस गांव की महिला सुलाता जाड़े तीन माह की गर्भवती थी. पिछले कई दिनों से वो बीमार थी. 16 अगस्त को निजी डॉक्टर से जब उसका इलाज कराया गया तो डॉक्टर ने मलेरिया के लक्षण बताए थे. 17 अगस्त को जब ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो पहले परिजनों ने 102 महतारी एक्सप्रेस से संपर्क करने की कोशिश की.लेकिन संपर्क नहीं हो सका.

नदी के बीच नाव में गर्भवती महिला की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नदी पार करने का उठाया जोखिम

परिजनों के मुताबिक जब एंबुलेंस से संपर्क नहीं हो सका तो बीमार महिला को खाट पर लेकर नदी तक पहुंचे और लकड़ी की नाव से उसे दूसरे किनारे ले जाने लगे. इसी दौरान नदी की मझधार में ही महिला ने दम तोड़ दिया.