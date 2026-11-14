कोटा में नहीं थम रहा प्रसूताओं की मौत का सिलसिला, एक और महिला ने तोड़ा दम, 1 महीने में 7वीं मौत
कोटा मेडिकल कॉलेज में एक और प्रसूता की मौत हो गई है. वहीं, दूसरे फेज में सभी दवाइयों के सैंपल पास हो गए हैं.
Published : November 14, 2026 at 1:07 PM IST
कोटा: मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत के मामले थम नहीं रहे हैं. अब एक और प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है, जिसकी मृत्यु 12 नवंबर को हुई है. यह महिला भी बारां जिले से रेफर होकर आई थी और स्क्रब टाइफस व डेंगू की संदिग्ध मानकर उसका उपचार चल रहा था. यह एक माह में ही 7वीं मौत है. दूसरी तरफ, यह प्रकरण सामने आने के बाद दूसरे फेज में औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने 13 दवाइयों और इंजेक्शन के 14 नमूने लिए थे, जिनमें फ्लूइड, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट और सिजेरियन डिलीवरी के बाद उपयोग में आने वाली दवाइयां शामिल थीं. ये सभी नमूने जांच में पास हो गए हैं.
मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल की गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ. नेहा सीहरा ने बताया कि 12 नवंबर को शाम के समय बारां जिले के मुसाई गुजरान निवासी 31 वर्षीय फूलाबाई मेहता मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल पहुंची थी. वह 6 महीने की गर्भवती थी. अस्पताल में लाते समय उसकी स्थिति काफी क्रिटिकल थी और वह कोमा व शॉक में थी. इमरजेंसी में ही उसे इंट्यूबेट किया गया था. आईसीयू में उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया, जिसके बाद सीपीआर दिया गया और शाम करीब 7:00 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई.
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अस्पताल पहुंचने से पहले हुआ गर्भपात: डॉ. सीहरा के अनुसार मरीज को लंबे समय से बुखार था, जब वह अस्पताल पहुंची थी, तब उसका गर्भपात हो गया था. इसके बाद उसका उपचार शुरू किया गया. मरीज को लंबे समय से बुखार था. डॉक्टर के अनुसार मरीज की मौत सेप्टिसीमिया, सेप्टिक शॉक और मल्टी-ऑर्गन फेलियर के चलते हुई है. उसका बीपी और प्लेटलेट्स लगातार गिर रहे थे. अस्पताल में उसकी प्लेटलेट्स 35 हजार थीं. इससे यह संभावना जताई जा रही है कि उसे डेंगू या स्क्रब टाइफस था. इसी को संदिग्ध मानते हुए उसे मेडिसिन विभाग में भर्ती भी किया गया था. बाद में उसके किडनी व लिवर फंक्शन बंद हो गए. आईसीयू में भी उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था और वह पूरी तरह से कोमा की हालत में थी.
चार अस्पतालों के काटे चक्कर: परिजनों ने बताया कि महिला को दिवाली के दौरान तेज बुखार था. ऐसे में परिजनों ने बारां जिले के कवाई सालपुरा में उसे दिखाया था, जहां चिकित्सक ने उसका उपचार किया और बाद में बारां भेज दिया. बारां में भी परिजनों ने सरकारी अस्पताल में दिखाया, जिसके बाद उन्हें कोटा के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजन उसे बारां के एक निजी अस्पताल में लेकर गए. वहां दिखाने के बाद वहां से भी कोटा रेफर कर दिया गया. ऐसे में 11 नवंबर की रात एमबीएस अस्पताल में उसे भर्ती किया गया, जहां से वह बिना बताए 12 नवंबर को चली गई और कुछ घंटे बाद मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंची, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.
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अक्टूबर में लिए सभी 14 नमूने पास: कोटा के सहायक औषधि नियंत्रक प्रहलाद मीणा ने बताया कि अस्पताल से 13 तरह की दवाइयों के 14 नमूने लिए गए थे, जिनमें इंजेक्शन और फ्लूइड दोनों थे. इन नमूनों में एंटीबायोटिक, एलर्जी, बुखार, एसिडिटी, ब्लीडिंग रोकने और प्रसव के दौरान उपयोग होने वाली दवाइयां शामिल थीं. सभी टेस्ट रिपोर्ट में पास हो गई हैं. इन नमूनों में RMSCL की सप्लाई के 12 नमूने थे, जबकि दो नमूने मेरोपेनम इंजेक्शन के थे. यह एंटीबायोटिक इंजेक्शन लोकल परचेज के थे. शेष नमूनों में नॉर्मल सेलाइन (एनएस) 100 एमएल, हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सीनेट इंजेक्शन, डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, पैरासिटामोल इन्फ्यूजन, पैंटोप्राजोल इंजेक्शन, ट्रैनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन, सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन (500 एमजी व 1000 एमजी), सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन, सेफोपेराजोन और सल्बैक्टम इंजेक्शन, लेवेटिरासेटम इंजेक्शन व ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन शामिल थे.
प्रहलाद मीणा ने बताया कि इससे पहले मई महीने में प्रकरण सामने आने के बाद 37 नमूने लिए गए थे, जिसमें 30 इंजेक्शन, फ्लूइड और दवाइयां थीं, जबकि 7 मेडिकल डिवाइसेज की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है. दवा के 30 नमूनों की रिपोर्ट आ गई थी, जिनमें 29 पास हो गए, जबकि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन फेल हो गया था. इस मामले में संबंधित फर्म ने न्यायालय के जरिए दोबारा टेस्ट के लिए आवेदन किया है. ऐसे में सैंपल को दोबारा जांच के लिए राज्य के बाहर कोलकाता भेजा गया है. वहीं, मेडिकल डिवाइस की जांच के लिए सैंपल राज्य के बाहर की अलग-अलग लैबोरेट्रीज में भेजे गए हैं. वहां कई बार पत्र भेजने के बावजूद अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है.
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