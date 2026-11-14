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कोटा में नहीं थम रहा प्रसूताओं की मौत का सिलसिला, एक और महिला ने तोड़ा दम, 1 महीने में 7वीं मौत

कोटा मेडिकल कॉलेज ( ETV Bharat Kota )

कोटा: मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत के मामले थम नहीं रहे हैं. अब एक और प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है, जिसकी मृत्यु 12 नवंबर को हुई है. यह महिला भी बारां जिले से रेफर होकर आई थी और स्क्रब टाइफस व डेंगू की संदिग्ध मानकर उसका उपचार चल रहा था. यह एक माह में ही 7वीं मौत है. दूसरी तरफ, यह प्रकरण सामने आने के बाद दूसरे फेज में औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने 13 दवाइयों और इंजेक्शन के 14 नमूने लिए थे, जिनमें फ्लूइड, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट और सिजेरियन डिलीवरी के बाद उपयोग में आने वाली दवाइयां शामिल थीं. ये सभी नमूने जांच में पास हो गए हैं.

मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल की गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ. नेहा सीहरा ने बताया कि 12 नवंबर को शाम के समय बारां जिले के मुसाई गुजरान निवासी 31 वर्षीय फूलाबाई मेहता मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल पहुंची थी. वह 6 महीने की गर्भवती थी. अस्पताल में लाते समय उसकी स्थिति काफी क्रिटिकल थी और वह कोमा व शॉक में थी. इमरजेंसी में ही उसे इंट्यूबेट किया गया था. आईसीयू में उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया, जिसके बाद सीपीआर दिया गया और शाम करीब 7:00 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई.