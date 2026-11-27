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Kota Death : कोटा के नए अस्पताल में उपचार के दौरान गर्भवती की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में हंगामा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में शुक्रवार को एक और गर्भवती के मौत का मामला सामने आया है. गर्भवती की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हो गया. वह साढ़े तीन महीने की गर्भवती थी और उसके गर्भ गर्भस्थ शिशु की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद उसका इलाज मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में चल रहा था. उसे रक्त भी चढ़ाया गया था. बीच में वह दिखाने के लिए निजी अस्पताल भी चली गई थी.

हालांकि, उसकी लगातार तबियत बिगड़ी रही और आखिर में उसकी मौत हो गई है. इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में हंगामा हो गया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष शालिनी गौतम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं. वहां परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की. साथ ही जमकर हंगामा किया है. वहीं, मृतक का के शव को भी मोर्चरी में शिफ्ट नहीं करने दिया जा रहा है.