Kota Death : कोटा के नए अस्पताल में उपचार के दौरान गर्भवती की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप
नए अस्पताल में शुक्रवार को एक और गर्भवती के मौत का मामला सामने आया है. गर्भवती की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हो गया.
Published : November 27, 2026 at 9:04 PM IST
कोटा: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में शुक्रवार को एक और गर्भवती के मौत का मामला सामने आया है. गर्भवती की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हो गया. वह साढ़े तीन महीने की गर्भवती थी और उसके गर्भ गर्भस्थ शिशु की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद उसका इलाज मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में चल रहा था. उसे रक्त भी चढ़ाया गया था. बीच में वह दिखाने के लिए निजी अस्पताल भी चली गई थी.
हालांकि, उसकी लगातार तबियत बिगड़ी रही और आखिर में उसकी मौत हो गई है. इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में हंगामा हो गया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष शालिनी गौतम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं. वहां परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की. साथ ही जमकर हंगामा किया है. वहीं, मृतक का के शव को भी मोर्चरी में शिफ्ट नहीं करने दिया जा रहा है.
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घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे महावीर नगर थाने के सब इंस्पेक्टर घमंडी लाल ने बताया कि नयागांव निवासी 26 वर्षीय मीनाक्षी पत्नी प्रह्लाद की मौत हुई है. परिजनों से समझाइश की जा रही है. उसके शव को फिलहाल मोर्चरी में शिफ्ट नहीं किया जा सका है. मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा का कहना है कि 24 नवंबर को मेडिसिन में मीनाक्षी को एडमिट किया गया था. उसके गर्भस्थ शिशु की मौत की जानकारी दे दी गई थी. उसको ब्लड कम होने से इंजेक्शन लगाया और रक्त भी चढ़ाया गया.
इसके बाद परिजन 25 तारीख को अस्पताल से ले गए थे. वह लामा (लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस) हो गई थी. उसे निजी अस्पताल में दिखाया था, जहां से वह 26 नवम्बर को वापस गायनी विभाग डिपार्टमेंट के अधीन भर्ती हुई थी. जहां पर उसे पूरी हाई रिस्क बता दी गई थी और अबॉर्शन (गर्भपात) की जानकारी दी थी. इसके बाद शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे मृत नवजात को अलग किया गया था. बाद में यह कुछ घण्टे बाद कॉलेप्स हो गई है. परिजनों को पूरी हाई रिस्क के संबंध में जानकारी दी थी. वह पूरी तरह से एनीमिक थी और उसका हीमोग्लोबिन 6.9 था.
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इस पूरे घटनाक्रम पर मौके पर पहुंची महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कहना है कि लापरवाही अस्पतालों में बरती जा रही है. इसीलिए महिलाओं की मौत हो रही है. प्रसूता और गर्भवती ही इसका शिकार हो रही है. यहां तक की इलाज की प्रॉपर सुविधा नहीं है. भारतीय जनता पार्टी के नेता व मंत्री केवल दिखावा कर रहे हैं. जबकि अस्पतालों में आकर जांचा नहीं जा रहा है. प्रबंधन की भी इसमें लापरवाही बरत रहा है. इस मामले में मांग करते हैं कि जितने भी डॉक्टर इलाज में थे, उन्हें सब पर कार्रवाई की जाए.