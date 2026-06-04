देवघर के सारवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला की मौत, लापरवाही का आरोप लगा लोगों ने किया हंगामा
देवघर के सारवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला की मौत हो गई. जिसके बाद लापरवाही का आरोप लगाकर लोगों ने हंगामा किया.
Published : June 4, 2026 at 8:36 PM IST
देवघर: सारवां प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक गर्भवती महिला की मौत हो जाने से इलाके में हंगामा मच गया. उपरबांधियारी गांव निवासी महिला प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची थी, लेकिन आरोप है कि समय पर उचित इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई.
मौत की सूचना मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र पर जमकर हंगामा किया. उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सारवां थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया.
लोगों ने लापरवाही का लगाया आरोप
स्थानीय लोगों ने बताया कि सारवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से मरीजों के साथ लापरवाही बरती जाती है. कर्मचारियों की कमी और संसाधनों के अभाव का हवाला देकर मरीजों को घंटों इंतजार करवाया जाता है. उन्होंने कहा कि इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को उजागर कर दिया है.
अधीक्षक ने क्या कहा
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. बीके सिंह ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्राथमिक इलाज के बाद महिला की स्थिति बिगड़ने लगी थी. जिसके बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. हालांकि परिजनों ने अधीक्षक के दावे को खारिज करते हुए कहा कि लापरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही हुई थी.
स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई
लोगों के आक्रोश को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित संज्ञान लिया. दो स्वास्थ्य कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सारवां स्वास्थ्य केंद्र से हटाकर अन्य स्थान पर प्रतिनियुक्त कर दिया गया.
परिजनों ने मांगी उच्च स्तरीय जांच
परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई को अपर्याप्त बताते हुए उच्च स्तरीय जांच और दोषी कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन मामले को रफा-दफा करने का प्रयास कर रहा है.
सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल
इस घटना के बाद पूरे इलाके में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों ने बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, पर्याप्त स्टाफ और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है. प्रशासन से अपील की जा रही है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में किसी अन्य मरीज को इस तरह की लापरवाही का शिकार न बनना पड़े.
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