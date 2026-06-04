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देवघर के सारवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला की मौत, लापरवाही का आरोप लगा लोगों ने किया हंगामा

Pregnant woman dies at Sarawan Community Health Centre ( Pregnant woman dies at Sarawan Community Health Centre )

देवघर: सारवां प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक गर्भवती महिला की मौत हो जाने से इलाके में हंगामा मच गया. उपरबांधियारी गांव निवासी महिला प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची थी, लेकिन आरोप है कि समय पर उचित इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई.

मौत की सूचना मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र पर जमकर हंगामा किया. उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सारवां थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया.

डॉ बी के सिंह का बयान (ETV Bharat)

लोगों ने लापरवाही का लगाया आरोप

स्थानीय लोगों ने बताया कि सारवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से मरीजों के साथ लापरवाही बरती जाती है. कर्मचारियों की कमी और संसाधनों के अभाव का हवाला देकर मरीजों को घंटों इंतजार करवाया जाता है. उन्होंने कहा कि इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को उजागर कर दिया है.

अधीक्षक ने क्या कहा

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. बीके सिंह ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्राथमिक इलाज के बाद महिला की स्थिति बिगड़ने लगी थी. जिसके बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. हालांकि परिजनों ने अधीक्षक के दावे को खारिज करते हुए कहा कि लापरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही हुई थी.

स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई