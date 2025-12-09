ETV Bharat / state

जीपीएम जिला अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, सीएमएचओ ने कहा- आखिरी समय में गर्भवती को लेकर पहुंचे परिजन

पूरा मामला गौरेला विकासखंड के जोगीसार गांव के तरैयापारा का है. जानकारी के अनुसार अनिता बाई चौथी बार गर्भवती थी और गांव की मितानिन की निगरानी में उसका प्रसव पूर्व देखभाल जारी था. 29 नवंबर को जब गर्भवती की प्रसव पीड़ा बढ़ी तो सुबह 10 बजे मितानिन की मदद से एंबुलेंस के जरिए उसे जिला अस्पताल लाया गया. परिजनों का आरोप है कि सुबह से शाम तक ऑपरेशन नहीं किया गया, न ही समय पर उचित उपचार मिला, जिससे प्रसूता की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। शाम तक हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया.

गौरेला पेंड्रा मरवाही: जीपीएम जिले में प्रसव के लिए जिला अस्पताल पहुंची प्रसूता की मौत होने का मामला सामने आया है. जच्चा बच्चा की मौत के बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है जबकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि प्रसूता के परिजनों की लापरवाही और देरी के कारण जच्चा बच्चा की मौत हुई है.

जीपीएम जिला अस्पताल लापरवाही (ETV Bharat Chhattisgarh)

एंबुलेंस समय पर आया था. जिला अस्पताल में लापरवाही की गई. जिसके बाद मेरी पत्नी और बच्चा दोनों खत्म हो गए. नर्स ने नहीं बताया कि मामला गंभीर है और लेट कर दिया. शाम को बिलासपुर रेफर किया, रास्ते में मौत हो गई -शंकर यादव, मृतका का पति

दो बार ऑपरेशन के लिए अंदर ले गए और कुछ नहीं किए और बिलासपुर रेफर कर दिए. हम ले जा रहे थे तभी बहू त्म हो गई. जिला अस्पताल में लापरवाही हुई -मुन्नी बाई, मृतक की सास

जिला अस्पताल में नहीं हुआ गर्भवती महिला का ऑपरेशन

वही मामले में गांव की मितानिन क्रांति पैकरा ने कहा कि हम ये सोच कर जिला अस्पताल लेकर आए कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं भी होगी तो ऑपरेशन कर दिया जाएगा लेकिन पूरे दिन उचित देखभाल नहीं की गई, जिसके कारण स्थिति बिगड़ती चली गई.

सीएमएचओ ने परिजनों पर लगाया देरी से अस्पताल लाने का आरोप

इधर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामेश्वर पैकरा का कहना है कि प्रसूता को तीन दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई थी. महिला हमेशा अकेले आती थी और भर्ती होने के बारे में कहने पर वापस चली जाती थी. इसमें पूरी तरह परिजनों की लापरवाही है. अधिकारी ने बताया कि गर्भवती के अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने पूर्ण प्रयास किया, लेकिन जिस समय परिजन गर्भवती को अस्पताल लेकर पहुंचे उस समय तक बच्चा फंस चुका था, ओटी टेबल पर ब्लीडिंग ज्यादा होने लगी जिसके कारण रेफर करना पड़ा.

सीएमएचओ की ग्रामीणों से अपील- 'डॉक्टर की माने सलाह'

सीएमएचओ ने कहा कि पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण गांव गांव में जागरूकता फैलाई जा रही है. यदि डॉक्टर अस्पताल में भर्ती होने के लिए कह रहे हैं तो बिना देरी किए परिजनों को उनकी बात माननी चाहिए. समय पर अस्पताल पहुंचने से ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सकता है.

