ETV Bharat / state

दर्द में तड़पी प्रसूता, पानी तक नहीं मिला, हुई मौत: सवाईमाधोपुर में अस्पताल पर लापरवाही के आरोप

मृतका के पति जितेंद्र ने बताया कि शुक्रवार को वह अपनी पत्नी भारती को अस्पताल लेकर आया था. यहां उसे डॉ. चेतराम मीणा को दिखाया. डॉ. मीणा ने भारती को देखने के बाद एक महीने बाद वापस आकर दिखाने को कहा, जिस पर वह अपनी पत्नी को अपने गांव ले गया, लेकिन रविवार को भारती को सफेद पानी की समस्या होने पर वह उसे लेकर वापस अस्पताल आया और डॉ. चेतराम मीणा को दिखाया.

सवाईमाधोपुर: जिला मुख्यालय स्थित सामान्य चिकित्सालय के मातृ एवं शिशु यूनिट में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां प्रसव के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के समय डॉक्टर लेबर रूम में मौजूद नहीं थे और स्टाफ ने प्रसूता को पानी तक नहीं पिलाया. वहीं, डॉक्टरों ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि समय से पहले प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई होगी.

डॉक्टर के कहने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया. यहां बीती रात 12:30 बजे भारती को लेबर रूम में ले गए. वहां भारती ने अस्पताल स्टाफ से पानी मांगा तो स्टाफ ने पानी नहीं पिलाया. डिलीवरी के लिए प्रसूता को दर्द नहीं बढ़ने पर वह देवी-देवता का ढोक लगाने गांव आ गया. जब वह वापस अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि डॉ. चेतराम मीणा डिलीवरी के समय लेबर रूम में नहीं पहुंचे, जिसके चलते उसकी पत्नी भारती की मौत हो गई.

मृतका के परिजनों के आरोप पर डॉ. चेतराम मीणा ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि डिलीवरी की डेट मई महीने की थी, लेकिन प्रसूता को लेबर पेन शुरू हो गया तो उसे लेबर रूम में लिया गया. यहां प्रसव के दौरान टेबल पर ही प्रसूता की मौत हो गई. जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. तेजराम मीणा ने कहा कि यह महिला खंडार गांव से देर शाम को जिला अस्पताल में इलाज के लिए आई थी, जिसको इलाज के लिए भर्ती किया गया. रात करीब ढाई बजे इसे टेबल पर लिया गया था. उस समय तक पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल थी. उन्होंने बताया कि डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि फिर भी इसकी जांच करवाई जाएगी. यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी.