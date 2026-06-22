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गर्भवती और गर्भस्थ शिशु की मौत, परिजन बोले-इलाज में चिकित्सकों ने बरती लापरवाही, केस दर्ज

डीडवाना के बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी के आगे परिजन ( Photo courtesy: Local Person )