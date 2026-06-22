गर्भवती और गर्भस्थ शिशु की मौत, परिजन बोले-इलाज में चिकित्सकों ने बरती लापरवाही, केस दर्ज
अस्पताल प्रशासन ने कहा, गर्भवती को दौरा आने की गंभीर बीमारी थी. डिलीवरी होने वाली थी, तभी अचानक दौरा आ गया.
Published : June 22, 2026 at 4:19 PM IST
कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के सबसे बड़े बांगड़ जिला अस्पताल डीडवाना में सोमवार को तबीयत बिगड़ने के बाद गर्भवती महिला एवं गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई. गर्भवती को डिलीवरी के लिए आज ही बांगड़ अस्पताल लाया गया था. अचानक तबीयत बिगड़ी और दम तोड़ दिया. परिजनों ने चिकित्सकों एवं अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया एवं खुनखुना पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया. अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही के आरोपों से इनकार किया.
खुनखुना थाने के ASI बलवीर सिंह ने बताया कि 22 वर्षीय मोनिका पत्नी भरत सिंह को आज प्रसव पीड़ा होने पर बांगड़ जिला अस्पताल लाया गया था. जब उसे लेबर रूम में ले जाया जा रहा था, तभी अचानक दौरा पड़ने से तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई. गर्भवती की अचानक मौत से परिजनों में रोष फैल गया. परिजनों ने आरोप लगाया कि गर्भवती की तबीयत बिगड़ी, तब मौके पर डॉक्टरों ने उसका सही इलाज नहीं किया. आरोप है कि इलाज में देरी ओर लापरवाही बरती गई, जिसके चलते गर्भवती मोनिका की मौत हो गई.
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पति ने लगाया लापरवाही का आरोप: ASI बलवीर सिंह ने बताया कि मृतका के पति भरत ने थाने में रिपोर्ट दी है. इसमें बताया कि मोनिका अपने पीहर आई हुई थी. आज पेट दर्द हुआ तो डिलीवरी के लिए उसे अस्पताल लाए. लेबर रूम में शिफ्ट किया तब डॉक्टर ने चेक नहीं किया. डॉक्टर की लापरवाही से पत्नी की मौत हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
दौरा पड़ने की बीमारी थी: मृतका के परिजनों के अनुसार, मोनिका की यह पहली डिलीवरी थी. मोनिका के दम तोड़ने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचित किया. पुलिस मौके पर पहुंची. दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही के आरोपों से इनकार किया. अस्पताल प्रशासन ने कहा कि मोनिका को पहले से दौरा आने की गंभीर बीमारी थी. जब डिलीवरी होने वाली थी, तभी अचानक दौरा आ गया और मौत हो गई. अब इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी. मृतका के शव के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया है.
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