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Hit And Run : बस की टक्कर से गर्भवती ने तोड़ा दम, परिजनों ने लगाया जाम

फतेहपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में गर्भवती महिला की मौत. ( ETV Bharat )

फतेहपुर : जनपद में गुरुवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने बांदा-सागर मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया. इससे करीब एक किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई. जानकारी के अनुसार, खुशबू देवी पत्नी सुजान गुरुवार सुबह लगभग 10 बजे अपने भाई के साथ बाइक से जिला अस्पताल टीकाकरण कराने जा रही थीं. इसी दौरान देवीगंज पुल के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. फतेहपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में गर्भवती महिला की मौत. (ETV Bharat) टक्कर इतनी जोरदार थी कि खुशबू देवी बस के नीचे आ गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए.