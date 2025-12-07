ETV Bharat / state

8 माह की गर्भवती की मौत, लापरवाही के आरोप पर महिला चिकित्सक एपीओ, ड्यूटी स्टाफ को नोटिस

परिजनों के आरोपों के बाद अस्पताल स्टाफ पर गाज गिरी है. प्रारंभिक जांच में स्टाफ की लापरवाही सामने आई है.

Mother and Child Hospital
मातृ एवं शिशु अस्पताल (ETV Bharat Bundi)
बूंदी: जिला अस्पताल में रविवार सुबह उस समय हंगामा मच गया, जब 8 माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई. महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुख्य गेट पर ही शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ लक्ष्मीचंद मीणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में रात्रि ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक और स्टाफ की लापरवाही सामने आई है. उसके बाद महिला चिकित्सक मोबिन अख्तर को एपीओ कर अन्य स्टाफ को 17 सीसी के नोटिस जारी कर जवाब मांगे गए हैं.

परिजनों ने लगाए आरोप: मृतका के परिवारजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे और महिला का शव मुख्य गेट पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया. परिजनों का आरोप था कि यदि स्टाफ समय पर उपचार करता, तो इंद्रा और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा दोनों की जान बच सकती थी. गेट पर रोते हुए परिजन लगातार नारेबाजी करते रहे. प्रदर्शन के चलते अस्पताल में आने-जाने का मार्ग भी काफी देर तक अवरुद्ध रहा और मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

परिजनों ने लगाए ये आरोप, देखें वीडियो (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: AIIMS के बाद अब एमजीएच में लापरवाही, महिला की जगह बॉस्केट बॉल प्लेयर को गलत ग्रुप का खून चढ़ाया

चिकित्सक एपीओ: इससे पहले अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर डॉ गोविंद गुप्ता ने कहा, जब महिला को शाम साढ़े सात बजे भर्ती कराया गया, तब उसकी हालत बहुत गंभीर थी. ड्यूटी डॉक्टर और स्टाफ ने परिजनों से कहा था कि मरीज को तत्काल कोटा ले जाएं, लेकिन परिजन यहीं इलाज करवाने पर अड़ गए. परिजनों के आरोपों के बाद गर्भवती महिला की मौत के मामले में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा के निर्देश पर एक महिला चिकित्सक को एपीओ किया गया है. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ लक्ष्मीचंद मीणा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में रात्रि ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक और स्टाफ की लापरवाही सामने आने के बाद महिला चिकित्सक मोबिन अख्तर को एपीओ कर अन्य स्टाफ को 17 सीसी के नोटिस जारी कर जवाब मांगे गए हैं.

पढ़ें: लापरवाही का आरोप : चित्तौड़गढ़ के प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत, परिजनों का शव उठाने से इनकार

परिजनों का आरोप, 'स्टाफ ने ब्लड चढ़ाया ही नहीं': इंद्रा के देवर धन सिंह ने बताया कि 'कल शाम अचानक भाभी की तबियत खराब हुई, तो पहले चिकित्सक को दिखाया. बाद में जिला अस्पताल आए. डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि खून की कमी है. डॉक्टर ने तुरंत ब्लड चढ़ाने के लिए कहा. हमने रात में ही ब्लड उपलब्ध करवा दिया, लेकिन स्टाफ ने लापरवाही करते हुए ब्लड चढ़ाया ही नहीं. सिर्फ ग्लूकोज चढ़ाते रहे. अगर ब्लड समय पर चढ़ा दिया जाता, तो भाभी की जान बच सकती थी.

पढ़ें: अजमेर में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों का हंगामा, चिकित्सकों पर लगाए गंभीर आरोप

सुबह मौत हो चुकी थी, फिर रेफर कर दिया: इंद्रा की भाभी सुमित्रा कंवर ने बताया कि इंद्रा 8 माह के गर्भ से थी. उसका इलाज चल रहा था. फिर जब अस्पताल लाए, तो डॉक्टर ने जांच करवाई और तुरंत भर्ती करवाने और ब्लड चढ़ाने के लिए कहा. हमने सब कुछ समय पर किया, लेकिन स्टाफ ने न ब्लड चढ़ाया और न ही उसकी हालत गंभीर होने पर समय पर ध्यान दिया. सुमित्रा ने आरोप लगाया कि अल सुबह ही इंद्रा की मौत हो चुकी थी, लेकिन हमें बताया कि हालत गंभीर है और कोटा रेफर कर दिया. जब हम कोटा पहुंचे, तो वहां के डॉक्टरों ने कहा कि मौत को 5 घंटे से ज्यादा हो चुके थे. उन्होंने मांग की है कि इस लापरवाही पर कार्रवाई की जाए.

स्थिति काबू में करने पहुंची पुलिस, समझाइश रही बेअसर: अस्पताल में बढ़ते तनाव को देखते हुए कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी भंवर सिंह ने परिजनों से समझाइश की, शांत रहने की अपील की और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया. लेकिन परिजन मुआवजे और आरोपी स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे. पुलिस की कोशिशों के बावजूद नारेबाजी और प्रदर्शन लंबे समय तक जारी रहा.

