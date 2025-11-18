ETV Bharat / state

टिहरी में हायर सेंटर ले जाते समय गर्भवती की मौत, स्वास्थ्य सेवाओं पर फिर उठे सवाल

टिहरी: उत्तराखंड में लचर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण एक और गर्भवती की मौत हो गई है. जिससे भिलंगना ब्लॉक में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई है. जहां गर्भवती को सीएचसी बेलेश्वर से हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया था. ऐसे में परिजन हायर सेंटर के लिए निकले, लेकिन निजी वाहन से ढाई घंटे की यात्रा के दौरान फकोट के पास नीतू की मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि उचित और समय पर उपचार न मिलने के कारण नीतू की जान गई है. अगर स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होती तो उसकी जान बच सकती थी.

श्रीकोट गांव की नीतू पंवार की मौत: जानकारी के मुताबिक, भिलंगना ब्लॉक के चमियाला के श्रीकोट गांव निवासी नीतू पंवार पत्नी दीपक पंवार (उम्र 24 वर्ष) 8 माह की गर्भवती थी. अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई. ऐसे में परिजन सुबह करीब 9 बजे परिजन नीतू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर ले गए.

डॉक्टरों ने रेफर करने की बताई ये वजह: जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की. डॉक्टरों के मुताबिक, गर्भवती की नियमित जांच न होने के कारण शरीर में गंभीर सूजन (एडिमा) और ब्लड प्रेशर में वृद्धि थी. इन्हीं लक्षणों के कारण इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया.

नीतू पंवार (फाइल फोटो- Family Member)

परिजनों ने लगाए ये आरोप: परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएचसी में दिए गए इंजेक्शन के बाद भी उन्हें कहा गया था कि रास्ते में किसी भी अस्पताल पर दिखाएं. ऐसे में परिजनों ने खुद के वाहन से नीतू को ले जाने का निर्णय लिया. इसके बाद वो नीतू को लेकर निकले, लेकिन रास्ते में फकोट के बाद उसने दम तोड़ दिया.

बहरीन में नौकरी करता है नीतू का पति: हालांकि, इसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह सुनते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी. परिवार ने बताया कि नीतू का पति दीपक पंवार बहरीन में नौकरी करता है. ऐसे में जून महीने तक नीतू अपने पति के साथ वहीं थीं. प्रसव के लिए हाल ही में गांव लौटी थी.