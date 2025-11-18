ETV Bharat / state

टिहरी में हायर सेंटर ले जाते समय गर्भवती की मौत, स्वास्थ्य सेवाओं पर फिर उठे सवाल

उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं ने फिर तोड़ा 'दम', टिहरी में 8 माह की गर्भवती की रेफर-रेफर में गई जान, लगातार 3 महीने में तीसरी मौत

Neetu Panwar Died
दिवंगत नीतू पंवार (फाइल फोटो- Family Member)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 18, 2025 at 9:40 PM IST

5 Min Read
टिहरी: उत्तराखंड में लचर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण एक और गर्भवती की मौत हो गई है. जिससे भिलंगना ब्लॉक में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई है. जहां गर्भवती को सीएचसी बेलेश्वर से हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया था. ऐसे में परिजन हायर सेंटर के लिए निकले, लेकिन निजी वाहन से ढाई घंटे की यात्रा के दौरान फकोट के पास नीतू की मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि उचित और समय पर उपचार न मिलने के कारण नीतू की जान गई है. अगर स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होती तो उसकी जान बच सकती थी.

श्रीकोट गांव की नीतू पंवार की मौत: जानकारी के मुताबिक, भिलंगना ब्लॉक के चमियाला के श्रीकोट गांव निवासी नीतू पंवार पत्नी दीपक पंवार (उम्र 24 वर्ष) 8 माह की गर्भवती थी. अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई. ऐसे में परिजन सुबह करीब 9 बजे परिजन नीतू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर ले गए.

डॉक्टरों ने रेफर करने की बताई ये वजह: जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की. डॉक्टरों के मुताबिक, गर्भवती की नियमित जांच न होने के कारण शरीर में गंभीर सूजन (एडिमा) और ब्लड प्रेशर में वृद्धि थी. इन्हीं लक्षणों के कारण इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया.

Neetu Panwar Died
नीतू पंवार (फाइल फोटो- Family Member)

परिजनों ने लगाए ये आरोप: परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएचसी में दिए गए इंजेक्शन के बाद भी उन्हें कहा गया था कि रास्ते में किसी भी अस्पताल पर दिखाएं. ऐसे में परिजनों ने खुद के वाहन से नीतू को ले जाने का निर्णय लिया. इसके बाद वो नीतू को लेकर निकले, लेकिन रास्ते में फकोट के बाद उसने दम तोड़ दिया.

बहरीन में नौकरी करता है नीतू का पति: हालांकि, इसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह सुनते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी. परिवार ने बताया कि नीतू का पति दीपक पंवार बहरीन में नौकरी करता है. ऐसे में जून महीने तक नीतू अपने पति के साथ वहीं थीं. प्रसव के लिए हाल ही में गांव लौटी थी.

रेफर-रेफर के खेल में जा चुकी 3 महिलाओं की जान: परिजन और ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में इसी क्षेत्र से रेफर के बाद हायर सेंटर या रास्ते में तीन प्रसूताओं की मौत के मामले सामने आ चुके हैं. इन घटनाओं ने स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति गहरी नाराजगी और डर पैदा कर दिया है.

हायर सेंटर रेफर के दौरान गई जानें-

  1. सितंबर महीने में अनीशा रावत की मौत हुई थी.
  2. अक्टूबर महीने में रवीना कठैत की जान गई.
  3. अब 18 नवंबर को नीतू पंवार की मौत हो गई.

"नीतू की जांच नियमित रूप से नहीं हुई थी, जिसके कारण शरीर में सूजन और बीपी वृद्धि थी. इन्हीं कारणों से सुरक्षा को देखते हुए हायर सेंटर भेजा गया."- डॉ. शिव प्रसाद भट्ट, चिकित्सा प्रभारी, सीएचसी बेलेश्वर

तीन सदस्यीय जांच टीम गठित: वहीं, गर्भवती की मौत के बाद सीएमओ डॉ. श्याम विजय ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है. एसीएमओ डॉ. जितेंद्र भंडारी, जिला अस्पताल बौराड़ी के इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. एस मोहन सती और गायनोलॉजिस्ट डॉ. पूर्वी भट्ट को एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं.

Community Health Center Beleshwar
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर (फोटो- ETV Bharat)

इन बिंदुओं की करेगी जांच: यह जांच टीम प्रसव-पूर्व इतिहास, किए गए परीक्षण, सीएचसी बेलेश्वर में दिए गए उपचार और रेफर की प्रक्रिया समेत सभी पहलुओं की गहनता से जांच करेगी. उसके बाद रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपी जाएगी. फिर मामले में कार्रवाई की जाएगी.

"मरीज का बीपी व सूजन बढ़े हुए मिलने पर हायर सेंटर रेफर किया गया था. दुर्भाग्यवश मार्ग में ही मौत हो गई."- डॉ. श्याम विजय, सीएमओ, टिहरी

स्थानीय लोग और परिजन संतुष्ट नहीं: कई ग्रामीणों ने कहा कि बार-बार रेफर और हायर सेंटर की दूरी ने समय पर उपचार के अवसर छीने हैं. कुछ ने स्वास्थ्य विभाग से तत्काल कई ठोस कदम उठाने की मांग की है. जैसे सीएचसी में मेडिकल स्टाफ और उपकरणों का सुदृढीकरण, आपातकालीन परिवहन व्यवस्था (एंबुलेंस की समय पर उपलब्धता) और रेफर प्रक्रिया में तेजी व निगरानी शामिल है.

अंतिम संस्कार के लिए पति का इंतजार: मृतका के पति दीपक पंवार के बुधवार तक घनसाली पहुंचने की उम्मीद है. तब अंतिम संस्कार किया जाएगा. फिलहाल शव मोर्चरी में रखकर पोस्टमॉर्टम व आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल, एक और गर्भवती महिला की मौत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की दावों की पोल खोल दी है.

