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रांची सदर अस्पताल में डिलीवरी कराने आई महिला की मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में देरी का आरोप

रांची सदर अस्पताल ( Etv Bharat )

रांची: शनिवार को रांची सदर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई. महिला नामकुम की रहने वाली थी. परिजनों ने इलाज में देरी का आरोप लगाया है. जिसके बाद सदर अस्पताल की ओर से भी सफाई दी गई है.

दरअसल, नामकुम से डिलीवरी के लिए रांची सदर अस्पताल आई एक गर्भवती महिला शोभा देवी की मौत हो गई. इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने इलाज में देरी का आरोप लगाया. वहीं रिम्स उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश सिंह ने किसी भी तरह की लापरवाही या देरी से इनकार किया. उन्होंने कहा कि गर्भवती महिला पहले से ही प्री-एक्लेम्पसिया (Preeclampsia) से पीड़ित थी. इस स्थिति में डिलीवरी हाई-रिस्क हो जाती है.