रांची सदर अस्पताल में डिलीवरी कराने आई महिला की मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में देरी का आरोप
रांची सदर अस्पताल में एक गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में देरी का आरोप लगाया है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 18, 2026 at 7:13 AM IST
रांची: शनिवार को रांची सदर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई. महिला नामकुम की रहने वाली थी. परिजनों ने इलाज में देरी का आरोप लगाया है. जिसके बाद सदर अस्पताल की ओर से भी सफाई दी गई है.
दरअसल, नामकुम से डिलीवरी के लिए रांची सदर अस्पताल आई एक गर्भवती महिला शोभा देवी की मौत हो गई. इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने इलाज में देरी का आरोप लगाया. वहीं रिम्स उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश सिंह ने किसी भी तरह की लापरवाही या देरी से इनकार किया. उन्होंने कहा कि गर्भवती महिला पहले से ही प्री-एक्लेम्पसिया (Preeclampsia) से पीड़ित थी. इस स्थिति में डिलीवरी हाई-रिस्क हो जाती है.
उन्होंने बताया कि प्री-एक्लेम्पसिया गर्भावस्था के दौरान होने वाली एक गंभीर स्थिति है, जो आमतौर पर गर्भावस्था के 20 सप्ताह (पांच महीने) के बाद शुरू होती है.
उपाधीक्षक के अनुसार, महिला के अस्पताल में भर्ती होते ही डॉ. रश्मि सिंह ने इलाज शुरू किया. बाद में दो और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों ने भी उसका इलाज किया. मरीज की गंभीरता को देखते हुए उसे रिम्स रेफर किया गया था, लेकिन सदर अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई.
वहीं मृतक के परिजन इलाज में देरी का आरोप लगाते रहे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इलाज के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने महिला के पति और बेटी को उनसे मिलने तक नहीं दिया. बाद में परिजनों को समझा-बुझाकर घर भेज दिया गया.