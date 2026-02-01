ETV Bharat / state

चलती ट्रेन में गर्भवती महिला की डिलीवरी, रायपुर रेल मंडल ने दिखाई संवेदनशीलता

चलती ट्रेन में जन्मा बच्चा, रायपुर रेल मंडल की मदद से मां और नवजात दोनों सुरक्षित. एम्बुलेंस से मेकाहारा अस्पताल भेजा गया.

Pregnant woman delivery in train
चलती ट्रेन में गर्भवती महिला की डिलीवरी, रायपुर रेल मंडल ने दिखाई संवेदनशीलता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 1, 2026 at 2:37 PM IST

3 Min Read
रायपुर: रेलवे सिर्फ यात्रियों को मंज़िल तक नहीं पहुंचाता, कई बार नई ज़िंदगी भी देता है. ऐसा ही एक मामला सामने आया जब रायपुर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग ने गर्भवती महिला की मदद की. चलती ट्रेन में प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला और नवजात को समय रहते सुरक्षित चिकित्सा सहायता मुहैया कराई गई. यह घटना रेलवे कर्मचारियों की तत्परता और समन्वय का उदाहरण बन गई.

Pregnant woman delivery in train
रायपुर रेल मंडल की मदद से मां और नवजात दोनों सुरक्षित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चलती ट्रेन में अचानक शुरू हुई प्रसव पीड़ा

गाड़ी संख्या 12251 वैनगंगा एक्सप्रेस में एस-2 कोच में यात्रा कर रहीं अंकिता कुमारी (25 वर्ष) अपने पति दिनेश कुमार के साथ महबूबनगर (हैदराबाद) से चाम्पा स्टेशन जा रही थीं. दुर्ग स्टेशन पार करने के बाद अचानक महिला को तेज़ प्रसव पीड़ा शुरू हो गई.

यात्रियों की मदद से कोच में डिलीवरी

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टीटीई इशांत शर्मा ने तत्काल इसकी सूचना वाणिज्य नियंत्रण रायपुर को दी. इसी दौरान भिलाई स्टेशन छूटने के कुछ ही समय बाद कोच में मौजूद यात्रियों की मदद से महिला की सुरक्षित डिलीवरी हो गई. यह पल पूरे कोच के लिए भावुक और चुनौतीपूर्ण था.

रेलवे के सभी विभाग अलर्ट मोड पर

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे हॉस्पिटल रायपुर, स्टेशन वाणिज्य अधीक्षक एम.एस. राजा, स्टेशन मास्टर एन.के. साहू, मंडल सुरक्षा नियंत्रण कार्यालय, यात्री गाड़ी नियंत्रण कार्यालय एवं स्टेशन टीटीई संजीत कुमार को तत्काल सूचित किया गया. सभी विभागों ने समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई की.

रायपुर स्टेशन पर डॉक्टरों की तत्परता

जैसे ही ट्रेन रायपुर स्टेशन पहुंची, वाणिज्य अधीक्षक एम.एस. राजा स्टेशन टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उनके साथ डॉ. बिजोया और सिस्टर दीपमाला ने महिला और नवजात को अटेंड किया. जांच में पुष्टि हुई कि डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाना आवश्यक है.

Pregnant woman delivery in train
ट्रेन में डिलीवीर के बाद एम्बुलेंस से मां और नवजात को मेकाहारा लाया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एम्बुलेंस से मेकाहारा अस्पताल भेजा गया

महिला के पति की स्वीकृति के बाद मां और नवजात को सुरक्षित रूप से ट्रेन से उतारा गया. डॉक्टरों की निगरानी में दोनों को एम्बुलेंस के ज़रिए मेकाहारा अस्पताल भेजा गया. रेलवे अधिकारियों के अनुसार मां और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित हैं.

इंसानियत की मिसाल बना रायपुर रेल मंडल

इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रेलवे केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में भरोसेमंद साथी भी है. रायपुर रेल मंडल के कर्मचारियों की संवेदनशीलता, त्वरित निर्णय और टीमवर्क ने एक नई ज़िंदगी को सुरक्षित दुनिया में आने का अवसर दिया.

