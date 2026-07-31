गर्भवती महिला का खेत में प्रसव, रास्ता ना होने से नहीं पहुंची एंबुलेंस, ग्रामीणों में नाराजगी
सूरजपुर में सड़क नहीं होने के कारण प्रसूता की जान पर बन आई. जान बचाने के लिए महिला का प्रसव खेत में कराना पड़ा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 31, 2026 at 2:23 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड ग्राम पंचायत धुरिया से मानवता को झकझोरने वाला मामला सामने आया है. धुरिया में महिला को प्रसव पीड़ा हुई,लेकिन महिला को खराब रास्ते के कारण एंबुलेंस तक नहीं पहुंचाया जा सका. लिहाजा महिला को बीच खेत में ले जाकर गांव की महिलाओं ने प्रसव कराया. घटना के बाद प्रशासनिक व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
क्यों नहीं पहुंची एंबुलेंस ?
ग्रामीणों के मुताबिक महिला के घर से लेकर सड़क तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है.उस जमीन पर कब्जा करके खेती की जा रही है. जिसके कारण बारिश में खेत में बना वैकल्पिक रास्ता खराब हो गया.इस वजह से महिला को रास्ते तक नहीं ले जाया जा सका. परिवार का कहना है कि पिछले तीन महीनों से इस समस्या को लेकर नायब तहसीलदार कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला. हाल ही में इस मामले की शिकायत कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से भी की गई थी, इसके बाद भी रास्ता नहीं बन सका.
रास्ता नहीं होने के कारण एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच सकी, जिससे खेत में प्रसव कराना पड़ा. मामले की जानकारी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी गई है- कपिल देव पैकरा, सीएमएचओ
घटना के बाद ग्रामीणों की नाराजगी
घटना वाले दिन महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई. परिजनों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच सकी. ऐसे में महिला को खेत तक लाया गया, जहां परिस्थितियों को देखते हुए उसका सुरक्षित प्रसव खेत में हीं कराया गया. वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि अवरुद्ध रास्ते को जल्द से जल्द खुलवाया जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े.घटना के बाद ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी जा रही है.
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