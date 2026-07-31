ETV Bharat / state

गर्भवती महिला का खेत में प्रसव, रास्ता ना होने से नहीं पहुंची एंबुलेंस, ग्रामीणों में नाराजगी

सूरजपुर : सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड ग्राम पंचायत धुरिया से मानवता को झकझोरने वाला मामला सामने आया है. धुरिया में महिला को प्रसव पीड़ा हुई,लेकिन महिला को खराब रास्ते के कारण एंबुलेंस तक नहीं पहुंचाया जा सका. लिहाजा महिला को बीच खेत में ले जाकर गांव की महिलाओं ने प्रसव कराया. घटना के बाद प्रशासनिक व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.





क्यों नहीं पहुंची एंबुलेंस ?

ग्रामीणों के मुताबिक महिला के घर से लेकर सड़क तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है.उस जमीन पर कब्जा करके खेती की जा रही है. जिसके कारण बारिश में खेत में बना वैकल्पिक रास्ता खराब हो गया.इस वजह से महिला को रास्ते तक नहीं ले जाया जा सका. परिवार का कहना है कि पिछले तीन महीनों से इस समस्या को लेकर नायब तहसीलदार कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला. हाल ही में इस मामले की शिकायत कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से भी की गई थी, इसके बाद भी रास्ता नहीं बन सका.