चलती गोल्डन टेंपल मेल में गूंजी किलकारी, महिला ने दिया बच्चे को जन्म, गंगापुर सिटी में कराया गया भर्ती
गोल्डन टेंपल मेल में सफर कर रही एक गर्भवती महिला ने नागदा-शामगढ़ के बीच स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया.
Published : October 31, 2026 at 8:58 AM IST
कोटा : दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर गोल्डन टेंपल मेल (ट्रेन संख्या 12903) में शुक्रवार को सूरत से मथुरा का सफर कर रही एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई और उसने चलती ट्रेन में ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया. बाद में रेलवे प्रशासन की मुस्तैदी से जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन के अनुसार, 28 वर्षीय निशा साहनी अपने पति रतन साहनी के साथ ट्रेन के थर्ड एसी कोच (बी-5) में यात्रा कर रही थीं. ट्रेन जब मध्य प्रदेश क्षेत्र में नागदा और शामगढ़ स्टेशनों के बीच गुजर रही थी, तभी उन्हें तेज लेबर पेन शुरू हुआ और कुछ ही देर में उसने स्वस्थ नवजात को जन्म दिया.
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पति रतन साहनी ने फौरन कोच में मौजूद टीटीई के.के. मीणा और बलराम मीणा से संपर्क कर मदद मांगी. रेल कर्मियों ने बिना देर किए कंट्रोल रूम को सूचना भेजी. इसी बीच कोच में सफर कर रही अन्य महिला यात्रियों ने मानवीय मिसाल पेश करते हुए निशा की मदद की, जिससे चलती ट्रेन में ही सामान्य प्रसव सुरक्षित तरीके से संपन्न हो गया.
सूचना मिलते ही कोटा स्टेशन पर रेलवे मेडिकल टीम पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद थी. ट्रेन के कोटा पहुंचते ही चिकित्सकों ने नवजात और प्रसूता की प्राथमिक जांच की. परिवार ने स्वास्थ्य ठीक लगने पर सफर जारी रखने की इच्छा जताई. लेकिन जैसे ही ट्रेन सवाई माधोपुर के पास पहुंची, महिला की तबीयत फिर बिगड़ने लगी. ऐसे में उसे गंगापुर सिटी उतर गया है, जहां पर रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है.
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ऐसे में गंगापुर सिटी स्टेशन पर रेलवे चिकित्सा दल को सूचित किया गया. उपमंडल रेलवे चिकित्सालय के डॉ. असलम अंसारी व वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. सत्यवीर डूडी एंबुलेंस सहित स्टेशन पहुंचे. चिकित्सकों ने प्रसूता और नवजात का प्राथमिक उपचार किया. बाद में बेहतर चिकित्सा देखभाल के लिए उन्हें एंबुलेंस से राजकीय अस्पताल पहुंचाया, अब जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.