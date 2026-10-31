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चलती गोल्डन टेंपल मेल में गूंजी किलकारी, महिला ने दिया बच्चे को जन्म, गंगापुर सिटी में कराया गया भर्ती

प्रसव के बाद नवजात को लिए उसके पिता और साथ में खड़े रेलवे टीम के सदस्य ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर गोल्डन टेंपल मेल (ट्रेन संख्या 12903) में शुक्रवार को सूरत से मथुरा का सफर कर रही एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई और उसने चलती ट्रेन में ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया. बाद में रेलवे प्रशासन की मुस्तैदी से जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया.