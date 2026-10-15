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दर्दनाक: गर्भवती महिला की सड़क दुर्घटना में मौत, पति व बेटी के साथ सब्जी लेने जा रही थी बाजार

हादसे में मृत महिला ( ETV Bharat Kota )

कोटा: रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के नॉर्दर्न बाईपास पर बुधवार को तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी, जिसमें 6 माह की गर्भवती महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी को चोट पहुंची है. महिला पति व बेटी के साथ सब्जी लेने बाजार जा रही थी. मृतका की पहचान बूंदी के केशोरायपाटन के गामछ गांव की मोना पत्नी दयाराम के रूप में हुई है.