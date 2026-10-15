दर्दनाक: गर्भवती महिला की सड़क दुर्घटना में मौत, पति व बेटी के साथ सब्जी लेने जा रही थी बाजार
दुर्घटना के बाद लोगों ने पिकअप के नंबर नोट कर लिए थे, ऐसे में परिजनों ने उसके चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया.
Published : October 15, 2026 at 11:26 AM IST
कोटा: रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के नॉर्दर्न बाईपास पर बुधवार को तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी, जिसमें 6 माह की गर्भवती महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी को चोट पहुंची है. महिला पति व बेटी के साथ सब्जी लेने बाजार जा रही थी. मृतका की पहचान बूंदी के केशोरायपाटन के गामछ गांव की मोना पत्नी दयाराम के रूप में हुई है.
रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के एएसआई अब्दुल लतीफ ने बताया कि बुधवार को दयाराम अपनी पत्नी मोना और तीन वर्षीय बेटी को लेकर सब्जी खरीदने के लिए बाइक पर सवार होकर कोटा शहर की तरफ आ रहा था. उसने रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में चंबल के ब्रिज को क्रॉस ही किया था कि उसके पीछे से आ रही तेज गति से आ रही पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी. इस दौरान मोना सड़क पर गिर गई और जिसे पिकअप ने कुचल दिया. घटना के बाद पिकअप सवार मौके से फरार हो गया. दुर्घटना के तत्काल बाद घायलों को एमबीएस अस्पताल ले जाया गया था. जहां पर चिकित्सकों ने मोना को मृत घोषित कर दिया.
गर्भवती थी विवाहिता: बुधवार देर रात को मोर्चरी में उसके शव को शिफ्ट कर दिया था. जिसके बाद गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई जा रही है. इसके बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मोना 6 माह की गर्भवती भी थी. दुर्घटना के बाद पिकअप चालक के नंबर नोट कर लिए गए थे, ऐसे में परिजनों की रिपोर्ट पर पिकअप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस मामले में अनुसंधान किया जा रहा है. जबकि बाइक को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया है.
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