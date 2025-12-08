ETV Bharat / state

बूंदी में प्रसूता की मौत का मामला, महिला चिकित्सक पर कार्रवाई से चिकित्सक संघों का फूटा आक्रोश, दी चेतावनी

सारी जिम्मेदारी चिकित्सक पर थोपना न्यायसंगत नहीं : ऑल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. विनोद कुमार शर्मा ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रसूता की मौत दुखद है, लेकिन इस त्रासदी के लिए किसी एक चिकित्सक को जिम्मेदार ठहरा देना अत्यंत गलत कदम है. महिला की स्थिति गंभीर थी. हमारे चिकित्सकों और स्टाफ ने लगातार उपचार किया. इसके बावजूद सारी जिम्मेदारी चिकित्सक पर थोप देना न्यायसंगत नहीं है. पूरे प्रकरण में लापरवाही परिजनों की ओर से हुई है, ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक की तरफ से नहीं. प्रसूता की स्थिति शुरू से ही गंभीर थी और इसे लेकर परिजनों को समय रहते अवगत भी करा दिया गया था, लेकिन परिजन आवश्यक कदम उठाने में असफल रहे.

बूंदी : जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद महिला चिकित्सक के खिलाफ की गई एपीओ कार्रवाई ने अब चिकित्सा जगत में उबाल ला दिया है. सोमवार को ऑल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ और आईएमए ने संयुक्त रूप से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चिकित्सक मोबिन अख्तर पर की गई एपीओ कार्रवाई को तुरंत निरस्त करने की मांग की. दोनों संगठनों ने सख्त चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि यदि प्रशासन ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो जिले में आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा.

एपीओ निरस्त नहीं हुआ तो आंदोलन पर उतरेंगे : आईएमए अध्यक्ष डॉ. अनिल जांगिड़ ने भी प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि महिला इंद्रा कंवर के उपचार में चिकित्सकों ने किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती. ऐसे मामलों में जांच पर आधारित निर्णय होना चाहिए, दबाव में आकर नहीं. चिकित्सक मोबिन अख्तर को एपीओ करना न्याय के साथ खिलवाड़ है, यदि एपीओ निरस्त नहीं हुआ तो हम आंदोलन पर उतरेंगे.

एपीओ की गई महिला चिकित्सक मोबिन अख्तर ने भी अपनी पीड़ा रखते हुए कहा कि उन्हें बिना दोष के निशाना बनाया जा रहा है. जिस समय मरीज को भर्ती किया गया, उसका हीमोग्लोबिन मात्र 4.7 थी, जो गंभीर स्थिति को दर्शाता है. चिकित्सक के अनुसार परिजनों को तत्काल ब्लड लाने के लिए बोला गया था, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया. यह मरीज पांचवी बार गर्भवती थी और उसकी उम्र 42 वर्ष थी, जो उच्च जोखिम वाली श्रेणी में आती है. उन्होंने स्थिति को देखते हुए मरीज को रेफर भी कर दिया था. इसके बावजूद उन्हें ही लापरवाही का दोषी ठहराया गया और कार्रवाई कर दी गई.

यह था पूरा मामला : 6 दिसंबर की शाम प्रसूता इंद्रा कंवर को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. यहां उपचार के दौरान उसकी स्थिति बिगड़ने पर मौत हो गई. इसके बाद परिजनों ने महिला चिकित्सक और स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में शव रखकर उग्र प्रदर्शन किया. घटना के बाद कांग्रेस से जुड़े नेता और कार्यकर्ता भी अस्पताल पहुंचे और कार्रवाई की मांग की. मामले के बढ़ते दबाव के बीच कलेक्टर के निर्देश पर महिला चिकित्सक मोबिन अख्तर को एपीओ कर दिया गया. इसी निर्णय के विरोध में सोमवार को चिकित्सा समुदाय एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचा और एपीओ निरस्त करने की मांग का ज्ञापन सौंपा.