सूरजपुर जिला अस्पताल में प्रसूता और बच्चे की मौत, परिजनों का डॉक्टरों पर गंभीर आरोप
सूरजपुर जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान मां और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 16, 2026 at 3:24 PM IST
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लापरवाही के आरोप लगे हैं. सूरजपुर जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान गर्भवती महिला और उसके शिशु की मौत हो गई. इस घटना के बाद परिजनों ने सूरजपुर जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. परिजनों ने घटना की जांच कराने की मांग की है. महिला की मौत के बाद उसके परिजनों पर गम का पहाड़ टूट गया है.
इंजेक्शन से महिला की मौत का आरोप
जानकारी के मुताबिक रामनगर गांव निवासी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद आज ही जिला अस्पताल सूरजपुर लाया गया था. परिजनों के अनुसार अस्पताल पहुंचने के बाद प्रसव की प्रक्रिया शुरू की गई. इसी दौरान महिला को एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगीय परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन देने के बाद ही महिला की हालत खराब हुई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
महिला के प्रसव में लापरवाही बरती गई है. उसे इंजेक्शन दिया गया. जिसके बाद उसकी हालत और खराब हो गई. थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई- सूरज मानिकपुर, मृतिका का पति
जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने क्या कहा ?
इस पूरे मामले में ड्यूटी डॉक्टर डॉ. गरिमा सिंह का कहना है कि अस्पताल लाए जाने के समय ही गर्भवती महिला की स्थिति गंभीर थी. डॉक्टरों द्वारा महिला की हालत को देखते हुए ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी. इसी दौरान इंजेक्शन देने के बाद महिला को उल्टी हुई, जो सांस की नली में फंस गई. इसके कारण महिला की हालत और बिगड़ गई और उसे बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई.
पीड़ित महिला को इंजेक्शन दिया गया और ऑपरेशन की तैयारी शुरू की गई. इस दौरान उसे उल्टी हुई. जो उसकी सांस की नली में फंस गई. इसकी वजह से महिला की मौत हो गई- गरिमा सिंह, ड्यूटी डॉक्टर, सूरजपुर जिला अस्पताल
घटना की कराई जा रही जांच
इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं. स्वास्थ्य विभाग द्वारा मामले की जांच किए जाने की बात कही जा रही है. घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में शोक का माहौल बना हुआ है.