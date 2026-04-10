बीच सड़क पर बच्चे का जन्म; जिला अस्पताल पर प्रसूता को भगाने का आरोप, हंगामा
जिला संयुक्त चिकित्सालय के CMS डॉ. किशोर कुमार आहूजा ने बताया कि प्रकरण को लेकर टीम गठित कर दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 10:26 AM IST|
Updated : April 10, 2026 at 11:20 AM IST
शामली: जिला संयुक्त चिकित्सालय एक बार फिर से सुर्खियों में है. आऱोप है कि डिलीवरी कराने पहुंची महिला को अस्पताल से खदेड़कर भगा दिया गया. महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया है. इसके बाद परिजनों ने हंगामा भी किया.
जिला संयुक्त चिकित्सालय के CMS डॉ. किशोर कुमार आहूजा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. अस्पताल के गेट पर डिलीवरी हुई है. पूरे प्रकरण को लेकर टीम गठित कर दी गई है और इसकी जांच कराई जाएगी. जांच के दौरान किसी की लापरवाही मिली तो कार्रवाई की जाएगी.
परिजनों ने बताया कि बागपत जिले के गांव असारा निवासी परिवार प्रसव पीड़ा के बाद गर्भवती महिला को लेकर कांधला CHC पहुंचा था. वहां के डॉक्टर ने उन्हें जिला संयुक्त चिकित्सालय शामली रेफर कर दिया. वहीं पर महिला की डिलीवरी कराने की बात कही.
रात में पीड़ित परिवार गर्भवती महिला को लेकर जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचा वहां पर मौजूद महिला चिकित्सकों ने बताया कि महिला का ऑपरेशन होगा. ऑपरेशन से ही डिलीवरी हो पाएगी. आरोप है कि कहा गया कि महिला को बाहर किसी अस्पताल में ले जाएं और उसकी डिलीवरी कराएं.
परिजन वहां से महिला को लेकर बाहर निकले तो महिला ने जिला संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य गेट पर बीच सड़क में ही बच्चे को जन्म दे दिया. बीच सड़क महिला की डिलीवरी होने के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने अस्पताल के गेट पर जमकर हंगामा किया.
अस्पताल पर लापरवाही करने और भगाने का आरोप लगाया. अस्पताल के बाहर बीच सड़क पर महिला की डिलीवरी होने के बाद परिजनों के हंगामे की सूचना अस्पताल में मौजूद महिला चिकित्सकों को मिली तो आननफानन में महिला चिकित्सक गेट की तरफ दौड़ीं.
महिला और नवजात शिशु को उठाकर अंदर ले जाया गया. महिला और नवजात शिशु को बीच सड़क से उठाने के दौरान महिला चिकित्सकों और गर्भवती महिला के परिजनों के बीच तीखी नोंकझोंक भी हुई.
महिला के परिजनों ने महिला चिकित्सक पर डिलीवरी के नाम पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है. फिलहाल नवजात शिशु की हालत नाजुक बनी हुई है. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो पीड़ित महिला के परिजनों द्वारा बनाया गया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है.
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