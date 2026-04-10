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बीच सड़क पर बच्चे का जन्म; जिला अस्पताल पर प्रसूता को भगाने का आरोप, हंगामा

महिला ने बीच सड़क दिया बच्चे को जन्म. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: जिला संयुक्त चिकित्सालय एक बार फिर से सुर्खियों में है. आऱोप है कि डिलीवरी कराने पहुंची महिला को अस्पताल से खदेड़कर भगा दिया गया. महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया है. इसके बाद परिजनों ने हंगामा भी किया.

जिला संयुक्त चिकित्सालय के CMS डॉ. किशोर कुमार आहूजा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. अस्पताल के गेट पर डिलीवरी हुई है. पूरे प्रकरण को लेकर टीम गठित कर दी गई है और इसकी जांच कराई जाएगी. जांच के दौरान किसी की लापरवाही मिली तो कार्रवाई की जाएगी.

परिजनों ने बताया कि बागपत जिले के गांव असारा निवासी परिवार प्रसव पीड़ा के बाद गर्भवती महिला को लेकर कांधला CHC पहुंचा था. वहां के डॉक्टर ने उन्हें जिला संयुक्त चिकित्सालय शामली रेफर कर दिया. वहीं पर महिला की डिलीवरी कराने की बात कही.

रात में पीड़ित परिवार गर्भवती महिला को लेकर जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचा वहां पर मौजूद महिला चिकित्सकों ने बताया कि महिला का ऑपरेशन होगा. ऑपरेशन से ही डिलीवरी हो पाएगी. आरोप है कि कहा गया कि महिला को बाहर किसी अस्पताल में ले जाएं और उसकी डिलीवरी कराएं.

परिजन वहां से महिला को लेकर बाहर निकले तो महिला ने जिला संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य गेट पर बीच सड़क में ही बच्चे को जन्म दे दिया. बीच सड़क महिला की डिलीवरी होने के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने अस्पताल के गेट पर जमकर हंगामा किया.