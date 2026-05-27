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गर्भवती महिला को खाट पर लाया गया मुख्य सड़क, अस्पताल में हुआ प्रसव

गिरिडीह: जिले में सिस्टम की हालत खाट पर दिखी. एक आदिवासी महिला को खाट पर लादकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ा. जिसके बाद महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका प्रसव हुआ. यहा मामला पीरटांड प्रखंड के मधुबन पंचायत अंतर्गत दलुआडीह का है.

जानकारी के अनुसार, दलुवाडीह निवासी महिला सुनीता सोरेन को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई. परिजनों ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने का हवाला देते हुए एम्बुलेंस गांव तक पहुंच नहीं सकती थी. ऐसे में परिजनों ने गांव के लोगों से मदद ली. फिर प्रसूता को खाट पर लादा गया और गांव से मुख्य सड़क तक लाया गया. जहां पर एम्बुलेंस के माध्यम से महिला को अस्पताल ले जाया गया.

गर्भवती महिला को खाट पर लाया गया मुख्य सड़क (Etv Bharat)

इस प्रकरण के बाद ग्रामीणों ने बताया कि गांव तक सड़क नहीं है, ऐसे में यह स्थिति अक्सर बन जाती है. सड़क होती तो एंबुलेंस सीधे गांव तक पहुंच जाती और महिला को समय पर इलाज मिल पाता. ग्रामीणों ने बताया कि सड़क नहीं रहने से कुरुवारांड, दालुवाडीह, डाहिया, ईटाबेड़ा, गाड़ापरोम, सहेरबेड़ा, जिरबेड़ा, सतकटिया और बोरवाबेड़ा समेत कई गांव प्रभावित हैं. यहां के ग्रामीण बुधन सोरेन, सुशील मुर्मू, सानो मरांडी, गोपाल मुर्मू, सोमरा मुर्मू, पतिराम मरांडी और बाबूलाल हांसदा समेत कई लोगों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया. ग्रामीणों ने कहा कि उनके गांव की उपेक्षा हो रही है.

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